Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / RELACIONES LABORALES

Ajustes de salarios: banca oficial de AEBU rechaza pautas del gobierno

El sindicato bancario apoya la postura expresada en los últimos días por el resto de los trabajadores públicos

7 de agosto 2025 - 17:37hs
Reunión del Consejo del Sector Financiero Oficial.

Reunión del Consejo del Sector Financiero Oficial.

Foto: AEBU

El Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU sesionó este jueves y rechazó las pautas que el gobierno ha presentado en el ámbito del Consejo Superior de Públicos.

"Vemos que es una pauta insuficiente para los planteos que ha hecho el conjunto de los empleados públicos en Uruguay", sostuvo el presidente del Consejo, Roberto Umpiérrez, en declaraciones a Portal AEBU.

Más noticias
joselo lopez: para el gobierno, los trabajadores estatales somos parte del ajuste fiscal
ENTREVISTA SECRETARIO GENERAL DE COFE

Joselo López: "Para el gobierno, los trabajadores estatales somos parte del ajuste fiscal"

Sindicatos púbicos rechazaron pauta salarial del gobierno

"Todo es a favor de ellos": sindicatos públicos rechazaron pauta salarial del gobierno y buscarán convenios a dos años

Además, el Consejo solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el ámbito para comenzar a negociar el convenio colectivo de la banca oficial, y paralelamente negociará el convenio de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que abarca a los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda.

Temas:

AEBU salarios Ajuste Públicos

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la sede central del Mides, en Montevideo
POLICÍA

Dos empresarios condenados por estafa millonaria a través de una maniobra que afectó a cientos de beneficiarios de garrafas del Mides

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos