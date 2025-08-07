Ajustes de salarios: banca oficial de AEBU rechaza pautas del gobierno

Reunión del Consejo del Sector Financiero Oficial. Foto: AEBU

El Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU sesionó este jueves y rechazó las pautas que el gobierno ha presentado en el ámbito del Consejo Superior de Públicos.

"Vemos que es una pauta insuficiente para los planteos que ha hecho el conjunto de los empleados públicos en Uruguay", sostuvo el presidente del Consejo, Roberto Umpiérrez, en declaraciones a Portal AEBU.

Tras la instancia del miércoles, donde los públicos comunicaron su rechazo al Poder Ejecutivo, "ahora se abren los ámbitos de discusión por rama", agregó Umpiérrez.

Además, el Consejo solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el ámbito para comenzar a negociar el convenio colectivo de la banca oficial, y paralelamente negociará el convenio de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que abarca a los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE), Joselo López, afirmó en entrevista con El Observador que en la pauta salarial elaborada por el Poder Ejecutivo no hay “un solo peso de crecimiento, ni siquiera para los salarios más sumergidos de la administración pública”.