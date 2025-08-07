Luto en el deporte: falleció la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

La piloto de karting Matilde Itzcovich, de 16 años, una de las promesas del automovilismo uruguayo, falleció este miércoles, según comunicó la Federación Uruguaya de Karting (FUK]) en sus redes sociales.
“La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”, dice la nota.
“En señal de respeto y acompañamiento en este doloroso momento, se resuelve postergar la realización de la 52ª Fecha del Campeonato Nacional de Karting, prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes. La nueva fecha será oportunamente comunicada”, agrega el comunicado de la FUK.
La joven piloto, nacida en una familia vinculada al motor, iba a competir este fin de semana en Mercedes, donde en señal de luto decidieron cerrar el Polideportivo.
Su carrera en el karting comenzó desde muy chica.
En 2023, junto a su hermano Manuel, fueron anunciados como pilotos que iban a representar a Peñarol en las pistas.
Fue también la primera mujer piloto uruguaya en competir en el Mundial FIA de Karting el año pasado.
Además, este año realizó competencias en el exterior y formó parte de la F1 Academy.
“Empecé el año con un gran desafío, feliz de poder competir afuera y más allá del resultado para mí es un aprendizaje constante. Queda mucho camino, pero sé que voy pisando seguro!”, señaló en sus redes tras su participación en Portimao.
Con respecto a su presencia en la F1 Academy, expresó: ¡Otro sueño cumplido poder estar presente!”
Desde la FUK saludaron “a sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia". “Que en paz descanse”, dice el comunicado.
