Peñarol lamentó la muerte de la piloto de karting Matilde Itzcovich; mirá cómo era su vínculo con el club aurinegro

Peñarol lamentó la muerte de Matilde Itzcovich, la piloto de kart de 16 años que falleció este miércoles en un hecho que conmocionó al automovilismo y al deporte uruguayo.
“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo”, señalaron los carboneros en sus redes.
“A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento”, agregaron.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1953440905576259689&partner=&hide_thread=false
Piloto de Peñarol
Matilde y su hermano Manuel, también piloto, estaban vinculados a Peñarol, ya que en octubre de 2023 el club aurinegro, en su política de integrar otras disciplinas deportivas, los presentó como kartistas que iban a llevar su colores
“Los hermanos Manuel y Matilde Itzcovich representarán a Peñarol en Automovilismo. ¡Bienvenidos al Club Atlético!”, indicaron los mirasoles en sus redes.
Ambos pilotos posaron con una foto junto al presidente del club, Ignacio Ruglio.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1715494870301684070&partner=&hide_thread=false
Matilde Itzcovich, de 16 años, una de las promesas del automovilismo uruguayo, falleció este miércoles, según comunicó la Federación Uruguaya de Karting (FUK]) en sus redes sociales.
“La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”, dice la nota.
Matilde Itzcovich y sus entrenamientos en Italia
Matilde Itzcovich y sus entrenamientos en Italia
“En señal de respeto y acompañamiento en este doloroso momento, se resuelve postergar la realización de la 52ª Fecha del Campeonato Nacional de Karting, prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes. La nueva fecha será oportunamente comunicada”, agrega el comunicado de la FUK.
La joven piloto, nacida en una familia vinculada al motor, iba a competir este fin de semana.
Según informó Radio Sarandí y confirmó Referí, la piloto se quitó la vida.