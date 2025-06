Fichajes Uruguay 2025 equipo por equipo: altas y bajas para el Torneo Clausura

Por ahora no registró movimientos.

PEÑAROL Javier Feres admitió que se equivocó ante Peñarol por el penal por mano no cobrada pero dijo que acertó en la incidencia del final sobre Leonardo Fernández

Cerro

Por ahora no registró movimientos.

Tabaré Silva es el entrenador pero es posible que ante Peñarol dirija su último partido y llegue en su lugar el entrenador de la sub 19 de Peñarol, Raúl Salazar.

Cerro Largo

Por ahora no registró movimientos.

Desde agosto de 2024 el DT es Danielo Núñez.

Danubio

Por ahora no registró movimientos.

Juan Manuel Olivera es el entrenador tras subrogar a Alejandro Apud.

Defensor Sporting

El peruano Alfonso Barco se fue a Alianza Lima.

Los argentinos Felipe Cadenazzi y Federico Marchesini rescindieron contratos.

El argentino Walter Montoya rescindió contrato de común acuerdo con el club el 25 de junio.

Agustín Soria fue negociado a Al Sadd de Catar.

La directiva que preside Diego Franzini aprobó el jueves 27 de junio la venta a Nacional de Maximiliano Gómeza cambio de US$ 500 mil.

Álvaro Navarro fue el DT inicial y ahora está en el cargo Ignacio Ithurralde.

Juventud

El zaguero Valentín Gauthier se fue a León de México.

El delantero argentino Nicolás Leguizamón se fue a Deportivo Cuenca.

El argentino Diego Monarriz dirige al club desde octubre del año pasado.

Liverpool

Por ahora no registró movimientos.

Joaquín Papa es el técnico desde octubre de 2024.

Nacional

Ya cerró tres incorporaciones para el Clausura: el volante Nicolás Lodeiro, que vuelve tras romper su contrato con Houston Dynamo y Maxi Gómez de Defensor Sporting. Además, vuelve Christian Ebere de su préstamo a Plaza Colonia.

El tricolor busca cerrar su plantel con el zaguero Matías De los Santos, libre de Atlético Tucumán.

Lucas Morales Burruzo se irá a Olimpia.

Jeremía Recoba cuenta con chances de emigrar.

Diego Polenta rescindió su contrato en pleno Torneo Apertura.

Nacional comenzó la temporada con Martín Lasarte de entrenador pero fue cesado en la novena fecha del Torneo Apertura. Ahí tomó la conducción Martín Ligüera por un partido y desde la fecha 11 comanda al plantel Pablo Peirano.

Miramar Misiones

El volante Martín Fernández Benítez se va a Gil Vicente de Portugal.

Rescindieron contratos el brasileño Douglas Bittencort, el lateral izquierdo ex Peñarol Mathías Rodríguez, el ex Peñarol Nicolás Schiappacasse y el Mago Matías Santos.

Walter Pandiani comenzó la temporada pero tras la cuarta fecha quedó en su lugar Horacio Peralta.

Montevideo City Torque

Por ahora no registró movimientos.

Sigue como entrenador el argentino Martín Cicottello.

Peñarol

Tiene encaminada la llegada de Jesús Trindade para reforzar el mediocampo.

Diego Aguirre pidió un zaguero, donde la prioridad es Emanuel Gularte, un extremo zurdo, un centrodelantero, un lateral y ahora también un golero luego de la frustrada llegada de Fernando Muslera.

Franco "Cepillo" González se fue cedido a préstamo a La Equidad.

El 30 de junio termina contrato Camilo Mayada que no seguirá. Lucas Hernández será renovado. Maximiliano Olivera ya renovó en forma automática.

Jaime Báez se fue a fines de mayo tras resignar su último mes de contrato.

Plaza Colonia

Christian Ebere vuelve a Nacional tras jugar un año a préstamo.

Desde agosto de 2023 el entrenador es Sebastián Díaz.

Progreso

Matías De los Santos, volante artiguense de La Luz formado en Peñarol, jugará en el gaucho cedido a préstamo hasta fin de año.

Alejandro Prieto llegó desde Comunicaciones de Guatemala.

Agustín Moreira, el "Picante", se va a Gil Vicente de Portugal.

Alejandro Larrera tomó el control del equipo en lugar de Javier Méndez.

Racing

Lucas Monzón emigró a Junior de Barranquilla.

Matías Fonseca acordó su llegada a Instituto de Córdoba.

Lucas Rodríguez, una de las figuras del plantel, termina contrato y no renovará.

Cristian Chambian es el DT tras sustituir a Darío Rodríguez que solo duró tres fechas.

River Plate

Fue el primero en moverse en el mercado. El 9 de junio contrató al argentino Jonathan Rodríguez, volante central libre de Concordia Chiajna de Rumania. Ya debutó.

El argentino Mauro Cachi, el ex Nacional Luciano Inverso y el ex Danubio Santiago Mederos no siguen para el segundo semestre.

Diego López comenzó la temporada pero desde la décima fecha el DT es Julio Ribas.

Wanderers

Mauro Silveira se fue a Junior de Barranquilla.

Sebastián Figueredo está cerca de acordar su llegada a Leganés.

El bohemio comenzó la temporada con Antonio Pacheco de técnico, lo sustituyó interinamente Juan Manuel Martínez y ahora está bajo el mando de Alejandro Apud.