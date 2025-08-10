Dólar
Dónde vio el clásico Peñarol vs Nacional Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, cuál fue el único gol que gritó y qué le dijo Flavio Perchman

Un momento muy especial vivió el presidente aurinegro, quien no pudo concurrir al Estadio Campeón del Siglo por estar suspendido por el Tribunal de Ética de la AUF, dónde vio el clásico entre Peñarol vs Nacional, cuál fue el único gol que gritó y qué le dijo Flavio Perchman

10 de agosto 2025 - 10:25hs
Ignacio Ruglio y Maximiliano Silvera de Peñarol

Peñarol goleó 3-0 a Nacional este sábado en el Estadio Campeón del Siglo a puertas cerradas en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura jugando un gran encuentro y sin dejar dudas entre ambos equipos. Los dirigidos por Diego Aguirre fueron netamente superiores a sus rivales en todos los aspectos.

No obstante, el titular carbonero vivió de forma muy especial el mismo.

Cloe Callorda
ASUNCIÓN 2025

Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción EN VIVO: seguí día a día la actuación de la delegación celeste

Pablo Peirano 
CLÁSICO

Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

¿Dónde vio el clásico Ignacio Ruglio?

Ignacio Ruglio se encuentra suspendido por 30 días por parte del Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debido a distintos dichos sobre los jueces agremiados en la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audef).

El presidente de Peñarol se fue hasta su ciudad, Minas, para verlo en su casa.

A su vez, lo vio solo y sin acompañamiento, según contó en la noche de este sábado en El Espectador Deportes.

Por su parte, contó que los dos primeros goles de Peñarol no los gritó, pero con el tercero desplegó toda su adrenalina y gritó "como loco".

Ruglio indicó que ni bien terminó el partido recibió un mensaje del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman.

"Flavio me envió un mensaje en el que me puso: 'Felicitaciones, buen partido', y yo le contesté '¡Fuerza!', porque sé cómo se viven las derrotas clásicas en estos momentos y yo lo aprecio mucho", sostuvo Ruglio.

Temas:

Peñarol Nacional Ignacio Ruglio Flavio Perchman Torneo Clausura

