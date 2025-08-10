Dólar
CONFERENCIA

Lacalle Pou asistirá junto a la diputada española Cayetana Álvarez a un evento de La Otra Mirada en Chile

La Otra Mirada es una plataforma que se dedica a "provocar una reflexión sana, abierta y en libertad" de las personas

10 de agosto 2025 - 13:06hs
El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou

Foto: EFE/ Javier Lizón

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará en setiembre de una nueva conferencia de "La Otra Mirada". Un evento que contará con la participación de la diputada del Partido Popular (PP) por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, y que tratará, entre otros temas, los peligros del autoritarismo o la situación democrática actual como temas de conversación.

Este encuentro tendrá lugar el próximo 5 de setiembre, según anunció la organización en su cuenta de Instagram en las últimas horas.

"La democracia no necesita eslóganes. Necesita ideas. Este 5 de septiembre, Lacalle Pou y Cayetana llegan a Chile para sacudir la conversación", anunciaron.

El acontecimiento se desarrollará en el Auditorio del Campus Peñalolén y en él los políticos debatirán acerca de los riesgos del populismo, el autoritarismo y el estado de la democracia, según informó en primera instancia el medio chileno Diario Financiero.

La Otra Mirada es una plataforma que, según describe desde su página web, se dedica a "provocar una reflexión sana, abierta y en libertad" de las personas.

"Un espacio para debatir distintas miradas y generar una instancia donde se promueva el pensamiento crítico y el debate sobre temas de interés público", explican.

En anteriores ocasiones, la organización incluyó las voces de personas como el abogado y expresidente colombiano Iván Duque, la activista somalí Ayaan Hirsi o el fallecido escritor Mario Vargas Llosa.

Previo a su participación en esta ponencia, Lacalle saldrá del país los días 15 y 16 de este mes por motivos personal, informó en primera instancia El País.

Para este viaje el exmandatario tuvo que enviar una solicitud de autorización al Parlamento, siguiendo lo esgrimido en el artículo 172 de la Constitución que establece que los expresidentes tienen que contar con la autorización de la Asamblea General para moverse a otros países durante los seis meses siguientes al final de su administración.

En este sentido, al desarrollarse el encuentro de La Otra Mirada en setiembre, Lacalle Pou no necesitará del aval del Parlamento para salir rumbo a Chile.

Luis Lacalle Pou Chile democracia Cayetana Álvarez

