INGLATERRA

Revelan la última entrevista de Diogo Jota para un documental sobre Liverpool campeón: "Estoy orgulloso de lo que puedo seguir haciendo"; mirá el video

"Fue una temporada muy dura para mí, pero siempre estuve ahí peleando y pude ayudar al equipo", dijo Diogo Jota en una nota antes de su muerte; mirá el video

12 de agosto 2025 - 13:54hs

Diogo Jota en el documental de Liverpool campeón

El atacante portugués Diogo Jota, fallecido en un accidente de coche a principios de julio, reveló en una entrevista previa y publicada este martes el significado "especial" de su último gol con el Liverpool.

Jota y su hermano André Silva fallecieron cuando su vehículo de alta gama se salió de la carretera en España el 3 julio.

La muerte de Diogo Jota ha golpeado a la afición del Liverpool.
La muerte de Diogo Jota ha golpeado a la afición del Liverpool.

El atacante portugués estaba regresando a Inglaterra para comenzar la pretemporada, meses después de haber colaborado al título de Premier League del Liverpool.

El último gol de Jota

El último gol de Jota con los Reds sirvió para lograr la victoria en el derbi contra el Everton el pasado mes de abril, en Anfield.

Semanas antes de su muerte, Jota confesó en una entrevista que se sentía orgulloso de haber contribuido al título tras anotar en un partido tan importante.

"Fue una temporada muy dura para mí, pero siempre estuve ahí peleando y pude ayudar al equipo aquel día y estoy orgulloso de lo que puedo seguir haciendo", declaró en el documental titulado "Champions 24-25: The Inside Story" (Campeones 24-25: la historia desde dentro).

"Es duro de describir. Esa es la sensación que busco cuando juego al fútbol, es por lo que pones toda tu vida y tu esfuerzo por momentos como ese, momentos que pueden decidir un partido importante".

Jota, de 28 años, estuvo cinco años en Liverpool, tras fichar procedente del Wolverhampton Wolves en 2020. Como jugador Red ganó la Premier League, la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga.

Diogo Jota en el documental de Liverpool campeón

"Es algo que ni siquiera podía soñar cuando era niño, quería jugar en la Premier League, pero nunca podría imaginar ganarla", declaró Jota en ese documental sobre el triunfo del Liverpool.

Diogo Jota y Cristiano en la selección de Portugal

"Las fotos se mostrarán por siempre. Es un logro notable para un pequeño tipo que viene de Gondomar, donde tuve este sueño".

Tras su fallecimiento, Liverpool retiró su dorsal número 20 y el club ha anunciado que Jota será recordado con una escultura fuera de Anfield, mientras un mural en honor al portugués adorna un muro cercano al estadio.

AFP

