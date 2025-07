El emocionante video de Liverpool para recordar a Diogo Jota y sus mejores momentos en el club, con una aparición junto a Darwin Núñez

El entrenador Arne Slot y varios jugadores del plantel de Liverpool, liderados por el capitán Virgil van Dijk, asistieron al funeral del jugador el sábado en Gondomar (cerca de Oporto), ciudad natal del fallecido.

Mohamed Salah, Andy Robertson y Conor Bradley son algunos de los jugadores a los que se vio en las instalaciones de entrenamiento del Liverpool este martes.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez (2R) arrives for the funerals of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva at the Mother Church of Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 5, 2025. Liverpool forward Diogo Jot

Darwin Núñez y Lorena Mañas en el funeral de Diogo Jota

AFP