La tristeza de Darwin Núñez por la muerte de Diogo Jota, su compañero de Liverpool que falleció en un accidente; mirá su mensaje

“Q.E.P.D Diogo y Andre”, señaló Darwin, quien este miércoles había sufrido la pérdida de su abuelo.

El atacante portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano, también futbolista, murieron en un accidente en una carretera en el noroeste de España, cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió, informó este jueves la Guardia Civil.

"Salida de la vía de un vehículo, todo apunta a reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ambos fallecidos", explicó en un mensaje la Guardia Civil, en el que confirmó la muerte de Diogo Jota y su hermano André.

FILES-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVES-JOTA (FILES) Liverpool's Portuguese striker Diogo Jota celebrates his family during a lap of honour at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Live

Diogo Jota y su familia en los festejos de la Premier League que ganó Liverpool

Foto: AFP