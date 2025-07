El dolor de futbolistas uruguayos por la muerte de Diogo Jota, el compañero de Darwin Núñez en Liverpool que falleció en un accidente

Álvaro "Toro" Rodríguez, el delantero de Real Madrid que jugó la pasada temporada en Getafe, también se manifestó en sus redes.

Como informó Referí, Darwin Núñez le dedicó un sentido mensaje a su compañero a través de un posteo en Instagram. “No existen palabras de consuelo para tanto dolor”, escribió Darwin con unas fotos junto al delantero portugués.

“Siempre te recordaré con tu sonrisa, como un buen compañero dentro y fuera del campo”, agregó el uruguayo. “Mando toda mi fuerza a su familia, desde donde el esté estoy seguro que siempre estará con ustedes, en especial a su mujer y a sus tres hijos”, agregó. “Q.E.P.D Diogo y Andre”.

El zaguero de FC Barcelona y la selección uruguaya, Ronald Araujo, también le dedicó un posteo: "Mucha fuerza a toda su familia", escribió.

Sebastián Coates, capitán de Nacional y con muchos años de carrera en Sporting de Portugal y también con un paso por Liverpool de Inglaterra, recordó a Diogo y su hermano André en sus redes.

"Salida de la vía de un vehículo, todo apunta a reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ambos fallecidos", explicó en un mensaje la Guardia Civil, en el que confirmó la muerte de Diogo Jota y su hermano André.

Los hechos ocurrieron a las 00:30 locales del jueves en una autovía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León (centro-norte).

Los dos pasajeros, Diogo Jota y su hermano André, también futbolista profesional en la segunda división portuguesa, ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron, según la Guardia Civil.

Diogo Jota

Foto: AFP