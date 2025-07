AUF envía contrapropuesta a Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo y llegan al final de la negociación

Según pudo conocer Referí, desde la última reunión, el lunes , AUF y Tenfield siguen en negociaciones virtuales (se canceló el encuentro programado para el martes) pero no varió la propuesta económica que pudiera acercar a las partes.

Tenfield ofreció a la AUF US$ 25 millones por los derechos de TV más los ingresos por merchandising.

La AUF aspira, según un informe elaborado que fue presentado a los miembros del Congreso el 21 de abril , a un ingreso de US$ 45 millones libres al año para los clubes por la venta de los derechos de TV a partir de enero 2026.

FÚTBOL URUGUAYO US$ 20 millones: la diferencia entre el gobierno de la AUF y Tenfield para renovar los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Actualmente, por el contrato vigente que tiene Tenfield hasta diciembre 2025, la empresa le paga al fútbol uruguayo US$ 15 millones más un plus por merchandising, que permite que los ingresos totales asciendan a US$ 19 millones, de acuerdo a las cifras reveladas por Osvaldo Giménez.

Paco Casal reunión con AUF Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Foto: Dante Fernández / FocoUy

En este contexto, en el que hasta este martes AUF y Tenfield no se acercaron en las cifras, la Asociación enviará este miércoles una respuesta a la oferta que presentó Tenfield para cerrar o no el acuerdo.

Están trabajando sobre la extensión del contrato por cuatro años, para el período enero 2026 a diciembre 2029.

Esta contrapropuesta de la AUF ocurre a menos de tres días del plazo para que las partes negocien en forma directa.

Hasta el 4 de julio, AUF y Tenfield se encuentran en la instancia de negociación de buena fe, que se desarrolla en forma directa.

A partir del 5 de julio la AUF podrá realizar un llamado abierto para empresas interesadas en adquirir los derechos de TV. Si se presenta Tenfield a la licitación, tendrá derecho a igualar la mejor oferta.

Luego de este paso que da la AUF, con su contrapropuesta, se espera una nueva reunión, la cuarta en esta negociación directa que encabezan Ignacio Alonso como presidente de la AUF y Francisco Casal como principal de Tenfield.

Luego de una larga espera, las dos partes ingresaron al último mes de la negociación y se sentaron en la misma mesa.

La primera reunión fue el 4 de junio en el palco principal del Estadio Centenario, en el que la AUF recibió a Tenfield, y la segunda y la tercera, se realizó los días 24 y 30 de junio en el Hotel Sofitel, en las oficinas que Tenfield tiene en Carrasco.

Por Tenfield participan Casal y Osvaldo Giménez.

Auf Tenfield / Eduardo Mosegui. Foto: Leonardo Carreño Eduardo Mosegui Foto: Leonardo Carreño

Por la AUF, el presidente Alonso, quien estuvo acompañado por cuatro o cinco dirigentes del comité ejecutivo en todas las reuniones: Andrea Lanfranco, Carlos Manta, Matías Pérez, Sergio Pérez Lauro y/o Eduardo Mossegui. También participan de todas los encuentros los dos abogados externos que asesoran a la AUF en este tema.