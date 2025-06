US$ 20 millones: la diferencia entre el gobierno de la AUF y Tenfield para renovar los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Según pudo conocer Referí, los dirigentes de la AUF se tomarán este fin de semana para terminar de procesar toda la información que tienen respecto a la renovación del contrato: la oferta que presentó Tenfield para renovar el acuerdo por US$ 25 millones por año (más ingresos por merchandising, que estiman en US$ 3.000.000) y el informe de los abogados externos que asesoran a la AUF en este tema.

En todas las reuniones la AUF, que estuvo representada por seis o siete personas (incluidos dos abogados), estuvo liderada por Alonso, y Tenfield por Francisco Casal (en ambas estuvo acompañado por Osvaldo Giménez).

En los dos encuentros, Tenfield planteó las dificultades que está ofreciendo el mercado en la actualidad en el tema de los derechos de televisión y a la salida de la primera reunión, Casal expresó en una ronda de prensa que “hay una transición” que quienes están en “la industria hace muchos años” conocen, y apuntó: “Y tenemos que tratar de ver entre todos cómo esto sale adelante”.

Según pudo conocer Referí, para el ejecutivo de la AUF el ofrecimiento de US$ 25 millones es insuficiente de acuerdo a la negociación que están llevando adelante.

Hasta el momento, el comité ejecutivo no se expresó públicamente sobre la oferta de Tenfield.

La AUF no estableció formalmente ni le planteó a Tenfield a cuánto aspira llegar en la negociación, pero en los estudios de mercado que presentaron en abril, le expresaron a los miembros del Congreso (órgano soberano de la AUF) que en la actualidad el fútbol uruguayo puede ingresar libres para los clubes un piso de US$ 45 millones.

En ese contexto, entre el ofrecimiento formal de Tenfield y lo que puede llegar a pagar (US$ 25 milllones a US$ 30 millones) y la cifra que planteó la AUF hace dos meses, existen entre US$ 15 millones y US$ 20 millones de diferencia.

El período de negociación de buena fe entre AUF y Tenfield, establecido en el contrato vigente que vence el 31 de diciembre, finaliza el viernes 4 de julio.

Si a ese día no llegaron a un acuerdo para renovar, la AUF llamará a licitación para los derechos de TV para el período comprendido entre enero 2026 y diciembre 2029.

Mientras todo esto ocurre, un grupo de siete clubes esperan por la convocatoria a un Consejo de Fútbol Profesional (CFP) para estudiar la propuesta de Tenfield.

El CFP integrado por los 30 clubes de Primera y Segunda es el que votará o no la propuesta que negocie el ejecutivo con Tenfield y es el que tiene la palabra final.

Estos clubes esperan la respuesta del comité ejecutivo pero, tal como está planteado el tema hoy, para el gobierno que encabeza Alonso aún tienen instancias de negociaciones abiertas con Tenfield y no está planteada la oferta final.

En este escenario, si no llegaran a un acuerdo antes del próximo viernes, los derechos de televisión del fútbol uruguayo irán a licitación, en la que se puede presentar Tenfield e igualar la mejor oferta.