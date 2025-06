Osvaldo Giménez, asesor de gestión de Tenfield, expresó que valora "la posibilidad" de ser candidato a presidente de Peñarol

El asesor de gestión de Tenfield , Osvaldo Giménez, reveló este domingo que valora la posibilidad de ser candidato a presidente de Peñarol para las elecciones de 2026. "Estoy manejando la posibilidad. A veces me despierto de madrugada y me veo trompeando con Ruglio".

"Hablando más informalmente, como ahora, Casal cuando habla de esa posibilidad está medio y medio con Nacional también, le tira la familia ahí. Pero por ahora me quedo tranquilo", dijo Giménez.

En la extensa charla, Giménez expresó que Casal apoyó en el pasado a Nacional para las obras del Gran Parque Central, recordó que su padre era muy hincha de Nacional y expresó que el empresario ha sabido defender los intereses de Nacional con mucha determinación.

La visión de Osvaldo Giménez sobre la negociación entre AUF y Tenfield por los derechos de TV

"Hubo una primera reunión que fue espectacular, ahora esperamos una segunda que será el martes o el miércoles", afirmó.

"Por confidencialidad, no puede decir de qué se habló en esa reunión. Pero el fútbol uruguayo está en un momento ideal para empezar a zurcir en lo que ha sido siempre la ética, la solidaridad, los entrenadores, los jugadores, los árbitros, los dirigentes. Hoy parece que estamos todos enfrentados. Con la Asociación no hablamos de números en la primera reunión, ellos tampoco, porque Casal nunca había tenido una reunión con Alonso. Se habló en forma sincera de todas las partes", dijo,

"A veces veo que manejan números que están fuera de la realidad. No solo de la realidad de Uruguay, también de la realidad de la parte comercial de Latinoamérica. El fútbol uruguayo ha mejorado, reconozco que tenemos que cuidar al producto y mejorarlo, no es el mejor producto, pero ha mejorado", agregó.

"Yo jugué en el año 81 una Liguilla con River donde el premio era un kilo de yerba. En el 82, 83, se podía llegar a una deuda de salario de seis, siete meses. La empresa arrancó de cero a negociar con los dirigentes de turno, pero siempre con una actitud, a mi entender, de una apuesta para la cual Casal se preparó, en Europa, en Argentina que es donde vive, con un proyecto de cero abonado y el fútbol empezó a cobrar. Siempre se ha dicho que se paga mucho, que se paga poco. Pero todos los clubes recibieron dinero de Tenfield. A veces veo que a Palma lo ponen de un lado o de otro. Y yo veo que en un momento no votaba a favor de los derechos y hoy está convencido de algo, pero no sé qué va a votar. Nacional y Peñarol siempre han estado cercanos a la empresa de Casal por jugador y por televisión. Lo de Nacional parecería menos favorable, pero siempre hubo acuerdo con Nacional. Con Ache tengo amistad. Hemos vivido momentos duros en la Asociación. Y hoy no queremos recomponer porque no estamos peleados", dijo Giménez a modo de introducción", dijo Giménez.

Consultado por cuánto vale el fútbol uruguayo, respondió: "En los últimos años estuve mucho en Venezuela, Perú y Ecuador. Cuando llegamos a Ecuador hace seis años con GolTV, pagaban US$ 7 millones. Nos vinieron a buscar los clubes, llegamos a una conclusión de que debían mejorar la sanidad económica de los clubes. Llegaron a la conclusión de que tenían que hacer una liga. En Ecuador tienen la Liga Pro que funciona en paralelo a la Federación que se encarga de la selección y las formativas. Empezamos pagando US$ 21 millones y nos vinimos pagando US$ 34 millones. Son 18 millones y tenían 1,5 millones de abonados. Vino la pandemia, los clubes estaban muy mal, la economía de la empresa complicada, y Casal siguió pagando el 100% de los derechos. Porque en el fútbol no se pega en el piso y los clubes de Ecuador estaban en el piso. Eso mismo hizo hace seis, siete años cuando hizo una oferta por mejorar los derechos de televisión y lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo. Sí llegamos a un acuerdo por las últimas Eliminatorias que se llegó a pagar US$ 20 millones. En la última cobraron US$ 14 millones cuando nosotros hubiéramos pago US$ 20-24 millones. Paraguay tiene 6,5 millones de habitantes y pagan US$ 24 millones".

"Actualmente se pagan US% 17 millones, US$ 19 millones, según cómo esté el dólar. Nuestra propuesta va a ser mejor que eso".

"Consultado si llegan a US$ 32 millones respondió: "Para mí hoy es imposible que se llegue a eso. Si me decís a mí hoy, sería de US$ 25 millones. Es una referencia. Pero no hicimos una oferta. Nosotros estamos negociando con la Asociación de buena fe, no le hemos dado hasta ahora el número a los clubes. La Asociación sabe que ese dinero es para los clubes, el 100% del negocio del fútbol profesional, es de la A y la B".

"Si hay un estudio que dice que acá se pueden pagar US$ 40, US$ 45 millones, que vengan. Si ponen un número que él no va a poder pagar, se va. No se presenta. No consulten más con Tenfield. Y que la empresa que venga se haga responsable y ponga el gancho. Mi defensa a la empresa, que en realidad es una defensa hacia el fútbol, es que Casal tiene una ventaja: sabe lo que es un cordón, un zapato, sabe lo que es un partido y se preparó desde el punto de vista comercial para discutir de estos temas. No viene nadie a buscar el producto".

Sobre la posibilidad de ir a licitación, Giménez manifestó: "Estaría bueno. ¿Vos no pensás que si se va a licitación, pinchás la pelota? La empresa nuestra, a través de Casal, ha inflacionado todo el mercado en Sudamérica. Mirá esta hojita de Conmebolo: 7 de mayo de 2015, a partir de 2019, los torneos de Libertadores, US$ 230 millones. Es decir, en 2015 visualizó que en 2019 se podía pagar esa suma. Se termina pagando US$ 360 millones. Es la cabeza del señor, la matemática del señor. Es la frase que siempre dice: los hechos no mienten. Si hay licitación, hoy te diría que Tenfield no se presenta".

Sobre los US$ 65 millones que Tenfield factura anualmente, Giménez dijo: "Hay un desgloce, no todo viene del fútbol. En los abonados estamos en un 35% a la baja. Los clubes tienen con la empresa una deuda importante".

Consultado si esa deuda es de US$ 17-18 millones, Giménez dijo: "Más, US$ 25, US$ 27 millones. La empresa nunca dejó de dar dinero, de auxiliar. Cuando los clubes plantearon hace tres años el armado de la Liga, lo armaron en función de hacer un Fair Play financiero, un Fair Play deportivo, y lamentablemente no se pudo llegar a eso. Cada partido tiene gastos de US$ 7.000, US$ 8.000", manifestó Giménez en la entrevista.