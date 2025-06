Diego Aguirre esquivó una pregunta tras el triunfo de Peñarol ante Wanderers y explicó la razón por la que hizo cinco cambios

"Habíamos jugado tres partidos y administramos un poquito las cargas . Asumimos un riesgo en el rendimiento del equipo, pero veníamos de dos partidos en cuatro días. Fue una decisión de darle oportunidad a jugadores que puedan tener minutos. Era posible, como pasó, que el equipo no estuviera fino y no hiciéramos un buen partido, pero es parte de las cosas que suceden", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

Consultado por la mala gestión con la pelota que Peñarol tuvo a lo largo de todo el partido contra Wanderers, Aguirre respondió: "Tuvimos una mala tarde y listo, no es para profundizar mucho en este partido. A veces tenés partidos buenos y a veces las cosas no salen como querés. Esto es largo y es normal tener algún altibajo en los rendimientos. Había que ganar y en definitiva se consiguió, las críticas iban a ser mucho más duras si no sacábamos el resultado, pero es parte de los riesgos que asumimos pensando en lo mejor para ahora y también para más adelante".

Aguirre dijo que Javier Méndez y Maximiliano Olivera, que venían jugando como titulares, que ante Liverpool jugaron en pésima forma y que contra Wanderers no fueron ni al banco de suplentes, "están bien".

"Capaz que lo ideal es tener un equipo y sostenerlo, hay cantidad de razones por las que no lo hicimos, siempre buscando las mejores alternativas y queriendo que el equipo mejore. Hemos tenido buenos momentos, otros no, fuimos bastante irregulares, esperamos terminar de la mejor forma este T0orneo Intermedio y tenemos bien marcado un comienzo de segunda etapa que va a ser totalmente decisiva, con cosas muy motivantes y ahí espero una mejor versión del equipo y sostener una regularidad en todos los partidos . Confío que puede ser así".

"Hay jugadores que me quedo con la sensación de que no le di las suficientes oportunidades. Cuando se puede, intento mover el equipo, como hoy, asumiendo riesgos, pero conscientes de lo que estábamos haciendo. A veces no podemos tener certezas con jugadores que no han tenido muchas posibilidades. Ahora hay un período de pases y se tomarán decisiones, pero todavía quedan unos días, y ahora hay que pensar en ganarle a Cerro", afirmó.

El partido se jugará el sábado a la hora 15.00 en el Campeón del Siglo.

"Es normal que a mitad de año haya un período de pases donde se buscan ajustar algunas cosas; lo hicimos el año pasado habiendo hecho una parte del año muy buena. Ahora pensamos parecido, Siempre queremos sacarle el mejor rendimiento a los jugadores, a veces podemos, a veces no. Hay que confiar que la segunda parte va a ser mejor que la primera", auguró Aguirre.

Sobre la diferencia de 9 puntos que Nacional le sacó a Peñarol en la Tabla Anual, Aguirre afirmó: "Tenemos que ir partido a partido, si podemos alcanzar en la Anual, bien, estamos obligados a ganar el Torneo Clausura, son cosas normales tener que ganar un campeonato, es un objetivo, La Copa (Libertadores) te puede distraer un poco en la medida que avancemos, hay que ver lo que va sucediendo, pero no podemos descuidar lo local por más que tenemos una gran ilusión con ese cruce de octavos", manifestó el DT.

Peñarol jugará el 12 y 19 de agosto contra Racing de Avellaneda y es el único cuadro de Uruguay que sigue en carrera en el máximo torneo continental.

Sobre la posible salida de Guillermo De Amores, Aguirre respondió: "No hay novedades. Van a haber cuando termine el campeonato". El golero es pretendido por Emelec de Ecuador.

La pregunta que Diego Aguirre en conferencia de prensa

Sobre la movida de Peñarol de acudir el martes al Colegio de Árbitros, y consultado sobre si este estado de ira y de teorías conspirativas que teje el presidente Ignacio Ruglio afectan al cuerpo técnico y al plantel, Aguirre dijo: "Prefiero no hablar de este tema".

Los elogios de Diego Aguirre para Nahuel Herrera

Consultado sobre Nahuel Herrera, que fue el mejor jugador del partido entre Peñarol y Wanderers, Aguirre dijo: "Ha sido muy bueno desde que empezó a jugar, hoy hizo tremendo partido, se va a afianzando, Peñarol tiene un zaguero, ojalá que, para mucho tiempo, con todas las condiciones, con mucho futuro, es muy joven, tiene 20 años, pero es una realidad".