¿Está cerrada la llegada de Jesús Trindade a Peñarol?

El dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg no lo descartó ni lo confirmó en declaraciones a Radio Universal: "Trindade no te lo puedo confirmar, no voy a hablar de jugadores, hasta que no se firme no está arreglado, hablé con él a fin de año y quiere venir como quieren venir Arezo, Guzmán Rodríguez, Batista, todos quieren volver, extrañan pila, pero a veces se puede dar y a veces no".