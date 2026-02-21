Camtur respaldó el Acuerdo Mercosur–Unión Europea y planteó 11 ejes para el desarrollo del turismo

La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) compareció ante la Comisión Especial del Senado para fijar posición sobre el Acuerdo Mercosur–Unión Europea y exponer la visión del sector privado turístico. La institución expresó su respaldo a la aprobación del tratado y sostuvo que constituye un marco estratégico positivo para Uruguay.

Durante su presentación, Camtur recordó el peso del turismo en la economía nacional: el sector representa en el entorno del 6,5% del Producto Interno Bruto y del 7,5% del empleo, con aproximadamente 125.000 personas trabajando en la actividad en todo el país. Subrayó además su aporte en generación de divisas, dinamización de economías locales y promoción de inversión, así como su capilaridad territorial, especialmente en el interior.

La gremial señaló que el acuerdo puede mejorar la previsibilidad, consolidar reglas y fortalecer la transparencia, aspectos que inciden en el clima de negocios y resultan relevantes para una actividad de servicios que depende de la confianza, los estándares y la estabilidad.

No obstante, advirtió que la aprobación del tratado, por sí sola, no garantiza resultados automáticos. En ese sentido, planteó la necesidad de acompañar el nuevo marco con una agenda complementaria de implementación que permita transformar la oportunidad en crecimiento, inversión y empleo en todo el territorio.

Como aporte concreto, Camtur presentó 11 ejes prioritarios para el desarrollo del turismo en el contexto del acuerdo. El primero refiere a la conectividad aérea y la movilidad de personas. La gremial sostuvo que para un destino como Uruguay la conectividad es una condición básica de crecimiento, por lo que consideró necesario avanzar en más rutas, frecuencias y conexiones, así como en una experiencia de ingreso eficiente. El segundo eje apunta al fortalecimiento del turismo MICE (reuniones, congresos, incentivos y eventos), identificado como una herramienta clave para desestacionalizar la demanda, elevar el gasto por visitante y posicionar al país como sede confiable. En tercer lugar, planteó que las certificaciones y estándares de calidad, sostenibilidad y accesibilidad exigidos por el mercado europeo deben ser abordados como una oportunidad y no como una carga adicional, especialmente para las pymes. Para ello, señaló la importancia del acompañamiento técnico, la gradualidad y el acceso a herramientas financieras. El cuarto eje se centra en facilitar el tránsito e importación de bienes vinculados a la actividad turística, reduciendo demoras y costos que afectan la competitividad de hoteles, gastronomía y organizadores de eventos. El quinto plantea avanzar en mecanismos que favorezcan la radicación de inversiones, con procesos más simples, instrumentos financieros adecuados y mejoras en infraestructura como aeropuertos, puertos, carreteras y conectividad interna. El sexto refiere a la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas con Europa en áreas como gestión de destinos, digitalización, sostenibilidad e inteligencia turística, incluyendo el fortalecimiento de la Cuenta Satélite de Turismo. El séptimo destaca la relevancia de la propiedad intelectual y las denominaciones de origen para potenciar la identidad, la gastronomía y la diferenciación de la oferta turística. El octavo aborda el desarrollo del turismo de segunda residencia por su impacto en inversión, empleo en construcción y servicios, consumo local y dinamización territorial. El noveno eje apunta al turismo de cruceros y al desarrollo náutico, tanto fluvial como marítimo, como oportunidades para captar mayor valor y fortalecer la inserción en el circuito regional. El décimo menciona las oportunidades vinculadas al mundo equino, a partir de los activos y la reputación de Uruguay en ese ámbito. Finalmente, el undécimo eje se centra en la valorización del patrimonio tangible e intangible del país, incluidos los sitios con sello Unesco, con mayor inversión en infraestructura, narrativa y comercialización. Camtur señaló que la implementación de estas líneas corresponde al Poder Ejecutivo, pero destacó que el Parlamento puede cumplir un rol relevante dejando expresada la importancia de acompañar la aprobación del acuerdo con una agenda que permita traducir el nuevo marco en resultados concretos para el sector turístico y para el país.