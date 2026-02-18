PIT-CNT advierte necesidad de contar con estudio de impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El dirigente sindical José Olivera compareció este miércoles en la comisión especial bicameral que analiza el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE ) en representación del PIT-CNT . Allí, la central sindical advirtió de la necesidad de contar con un estudio de impacto para definir qué sectores de la economía serán los más beneficiados y cuáles son aquellos que podrían estar en riesgo.

Para esto, Olivera señaló que es "muy importante" que el Estado uruguayo "apure" al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que entregue las conclusiones de un estudio encargado para determinar el impacto que tendrá el acuerdo en la economía nacional .

"Es muy importante que el Estado uruguayo apure al BID al que se le encargó el estudio de impacto para poder, a partir de él, comenzar a definir la estrategia ", insistió el dirigente sindical.

MERCOSUR UE Parlamento empezó a tratar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que, según Lubetkin, transformará a Uruguay en los próximos años

Y agregó que hay una "enorme preocupación" por el impacto que tendrá la aplicación de este acuerdo en el sector lácteo uruguayo , que "ya viene en una situación crítica" y que podría padecer aún más la llegada de productos lácteos de la UE a Brasil, por ejemplo, que es el principal mercado de algunos productos.

La intención del PIT-CNT es que se instalen mesas sectoriales para analizar, sector por sector, el efecto que tendrá la puesta en marcha del acuerdo.

"La pregunta que hay que hacerse es si este acuerdo es compatible con las bases que se están discutiendo para una estrategia de desarrollo. O qué cosas hay que hacer para que sea compatible", señaló Olivera.

En la sesión de la comisión, entonces, el PIT-CNT puso sobre la mesa los "problemas" que todavía persisten en torno al acuerdo, como la falta de información. "No se tiene toda la información, no hay estudios de impacto", subrayó, aunque celebró que el Parlamento esté convocando a distintos actores involucrados para debatir el tema.