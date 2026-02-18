Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / ACUERDO COMERCIAL

PIT-CNT advierte necesidad de contar con estudio de impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

"Es muy importante que el Estado uruguayo apure al BID, al que se le encargó el estudio de impacto", señaló José Olivera

18 de febrero 2026 - 15:39hs
Fachada de la sede del PIT-CNT. Archivo

Fachada de la sede del PIT-CNT. Archivo

El dirigente sindical José Olivera compareció este miércoles en la comisión especial bicameral que analiza el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en representación del PIT-CNT. Allí, la central sindical advirtió de la necesidad de contar con un estudio de impacto para definir qué sectores de la economía serán los más beneficiados y cuáles son aquellos que podrían estar en riesgo.

Para esto, Olivera señaló que es "muy importante" que el Estado uruguayo "apure" al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que entregue las conclusiones de un estudio encargado para determinar el impacto que tendrá el acuerdo en la economía nacional.

"Es muy importante que el Estado uruguayo apure al BID al que se le encargó el estudio de impacto para poder, a partir de él, comenzar a definir la estrategia", insistió el dirigente sindical.

Más noticias
El canciller de la República, Mario Lubetkin. Archivo 
MERCOSUR UE

Parlamento empezó a tratar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que, según Lubetkin, transformará a Uruguay en los próximos años

Unión Europea - Mercosur: un vínculo que sigue generando cuestionamientos en el bloque europeo.

Novedades sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea: salvaguardias en Europa y aprobación inicial en Argentina

Y agregó que hay una "enorme preocupación" por el impacto que tendrá la aplicación de este acuerdo en el sector lácteo uruguayo, que "ya viene en una situación crítica" y que podría padecer aún más la llegada de productos lácteos de la UE a Brasil, por ejemplo, que es el principal mercado de algunos productos.

La intención del PIT-CNT es que se instalen mesas sectoriales para analizar, sector por sector, el efecto que tendrá la puesta en marcha del acuerdo.

"La pregunta que hay que hacerse es si este acuerdo es compatible con las bases que se están discutiendo para una estrategia de desarrollo. O qué cosas hay que hacer para que sea compatible", señaló Olivera.

En la sesión de la comisión, entonces, el PIT-CNT puso sobre la mesa los "problemas" que todavía persisten en torno al acuerdo, como la falta de información. "No se tiene toda la información, no hay estudios de impacto", subrayó, aunque celebró que el Parlamento esté convocando a distintos actores involucrados para debatir el tema.

Temas:

PIT-CNT José Olivera BID Mercosur

Seguí leyendo

Las más leídas

Ómnibus del STM.
TRANSPORTE

Cada 66 minutos hay una nueva denuncia por una persona desaparecida en Uruguay, pero una simple tarjeta logró dar con el paradero "en decenas" de casos

Sebastián Marset y Víctor Centurión
NEXUS II

Operativo contra el narcotráfico dirigido a banda "desprendida" del grupo de Sebastián Marset en Paraguay: hay un exarquero de Olimpia requerido

Nacho Álvarez
TELEVISIÓN

El nombre del nuevo programa de Nacho Álvarez lo enfrentó otra vez con Canal 4: "La frase había sido creada por mí hace 14 años"

Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos