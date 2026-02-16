Novedades sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea: salvaguardias en Europa y aprobación inicial en Argentina

Unión Europea - Mercosur: un vínculo que sigue generando cuestionamientos en el bloque europeo.

El Parlamento Europeo adoptó definitivamente -lo hizo el martes de la última semana- salvaguardias para proteger a los agricultores frente al posible impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , a la vez que en Argentina sucedió una aprobación del vínculo .

La mencionada cláusula de salvaguardia fue aprobada en Estrasburgo por 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones.

Para productos como la carne de res, las aves de corral o el azúcar, estas medidas de protección aportan "respuestas a las preocupaciones legítimas de los agricultores" europeos, aseguró el eurodiputado conservador español Gabriel Mato.

La Comisión Europea abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es inferior en al menos un 5% al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de las importaciones aumenta en más de un 5%. También podrá subir temporalmente los aranceles en el caso de perjuicio grave.

Además se compromete a investigar si un Estado europeo lo solicita y existe un riesgo suficiente para su agricultura.

El Parlamento Europeo ha congelado la ratificación del acuerdo con el Mercosur, combatido por los sindicatos agrícolas, durante al menos año y medio.

Los eurodiputados han llevado el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la legalidad de este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Por el momento no ha tomado una decisión. Algunos países, como Alemania y España, quieren que lo haga y otros no.

El acuerdo con el Mercosur permitirá a la UE exportar más coches, máquinas, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al tiempo que facilita la entrada en Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

Para sus detractores, entre ellos Francia, este tratado perjudicará la agricultura europea con productos importados más baratos y que no necesariamente cumplen con las normas de la UE, debido, según sostienen, a una falta de controles suficientes.

Sus partidarios alegan, por el contrario, que impulsará y ofrecerá nuevas salidas a una economía europea en dificultades por la competencia china y por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Aprobación parcial en Argentina

Por su parte, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó recientemente el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea que ahora deberá ser ratificado también por el Senado.

Por 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, el acuerdo firmado el 17 de enero pasado en Asunción completó su trámite en la cámara baja en la madrugada del viernes.

Se estima que el tratado Mercosur-UE llegará al Senado en dos semanas para su aprobación definitiva. De cumplirse esos plazos, Argentina se convertirá en el primer país en ratificar el acuerdo.

Aprobación clave en el legislativo argentino. LUIS ROBAYO / AFP

El acuerdo comercial crea la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 Estados de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un universo de 700 millones de personas.

El pacto ha generado resistencias en varios países europeos, encabezados por Francia, especialmente por el impacto en su sector agrícola y ganadero.

El Parlamento Europeo remitió el acuerdo a la justicia en enero pasado.

La decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.

Fuente: AFP