La increíble reacción de los compañeros de Stopira, que juega en la B de Portugal, cuando vieron que fue citado por Cabo Verde, rival de Uruguay, al Mundial 2026; mirá el video

Ianique dos Santos Tavares, más conocido como Stopira , juega en Torreense, de la Segunda división de Portugal y fue citado por Cabo Verde en la lista que se dio a conocer este lunes, para enfrentar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, España y Arabia Saudita en el Mundial 2026 .

Se trata del capitán de dicho club que milita en la B portuguesa, y quien este miércoles 20 de mayo cumple 38 años.

La lista de Cabo Verde se dio a conocer este lunes y se trata del segundo rival de Uruguay en su grupo, partido que, al igual que ante Arabia Saudita, se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Stopira tiene cierta historia con la selección de Cabo Verde, la cual nunca ha ganado nada.

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No obstante, el zaguero ya jugó encuentros en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 con su combinado nacional.

Este lunes existía mucha expectativa en el club y en sus compañeros, ya que hasta ahora, ningún futbolista de Torreense había sido citado nunca a un Mundial.

En el vestuario y en silencio, Stopira junto a sus compañeros observaron en vivo por televisión la citación y cuando surgió su nombre, tanto él como el resto de los jugadores saltaron de júbilo, y hasta lo tiraron para arriba en señal de gran alegría.