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La increíble reacción de los compañeros de Stopira, que juega en la B de Portugal, cuando vieron que fue citado por Cabo Verde, rival de Uruguay, al Mundial 2026; mirá el video

El futbolista cumple 38 años este miércoles y tiene años jugando en el combinado de su país

18 de mayo de 2026 16:12 hs

Ianique dos Santos Tavares, más conocido como Stopira, juega en Torreense, de la Segunda división de Portugal y fue citado por Cabo Verde en la lista que se dio a conocer este lunes, para enfrentar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, España y Arabia Saudita en el Mundial 2026.

Se trata del capitán de dicho club que milita en la B portuguesa, y quien este miércoles 20 de mayo cumple 38 años.

La alegría de sus compañeros y del club por la citación al Mundial 2026

Stopira tiene cierta historia con la selección de Cabo Verde, la cual nunca ha ganado nada.

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No obstante, el zaguero ya jugó encuentros en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 con su combinado nacional.

Este lunes existía mucha expectativa en el club y en sus compañeros, ya que hasta ahora, ningún futbolista de Torreense había sido citado nunca a un Mundial.

En el vestuario y en silencio, Stopira junto a sus compañeros observaron en vivo por televisión la citación y cuando surgió su nombre, tanto él como el resto de los jugadores saltaron de júbilo, y hasta lo tiraron para arriba en señal de gran alegría.

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