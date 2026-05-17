El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez fue titular luego de un tiempo en Elche y le ganaron 1-0 con un golazo a Getafe como locales por la penúltima fecha de LaLiga de España, por lo que salieron de puestos de descenso. Al finalizar el compromiso con tres puntos de oro, terminó en lágrimas y se puso una camiseta con el número 11 que decía "Coquito", en homenaje a su papá, Daniel "Coquito" Rodríguez, fallecido el pasado lunes.
El emotivo homenaje de Álvaro Rodríguez a su papá, Coquito Rodríguez, por su reciente fallecimiento: su gesto y las lágrimas tras la victoria de Elche; mirá el video
El Toro fue fundamental en este triunfo de tres puntos de oro pensando en no descender, y fue elegido el mejor del encuentro