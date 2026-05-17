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El emotivo homenaje de Álvaro Rodríguez a su papá, Coquito Rodríguez, por su reciente fallecimiento: su gesto y las lágrimas tras la victoria de Elche; mirá el video

El Toro fue fundamental en este triunfo de tres puntos de oro pensando en no descender, y fue elegido el mejor del encuentro

17 de mayo de 2026 17:06 hs

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez fue titular luego de un tiempo en Elche y le ganaron 1-0 con un golazo a Getafe como locales por la penúltima fecha de LaLiga de España, por lo que salieron de puestos de descenso. Al finalizar el compromiso con tres puntos de oro, terminó en lágrimas y se puso una camiseta con el número 11 que decía "Coquito", en homenaje a su papá, Daniel "Coquito" Rodríguez, fallecido el pasado lunes.

Los tres puntos de oro para Elche

Elche consiguió tres puntos de oro faltando solo una fecha para el final de LaLiga de España, al vencer este domingo 1-0 a Getafe como local.

El equipo del uruguayo Álvaro Rodríguez, quien fue elegido el Mejor Jugador del Partido luego del mismo, se está jugando el descenso.

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Luego del triunfo, y en medio de la arenga del capitán pensando en el último partido, nada menos que ante Girona de Cristhian Stuani de visitante, otro que se juega la permanencia, el Toro Rodríguez se puso una camiseta con el número 11 y con el nombre de "Coquito".

Mientras el capitán hablaba de cómo tienen que jugar la semana que viene, Álvaro Rodríguez, a su lado, lloraba de emoción por lo vivido este domingo y por la muerte de su papá el pasado lunes, a quien recordó con esa camiseta.

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