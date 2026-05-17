El emotivo homenaje de Álvaro Rodríguez a su papá, Coquito Rodríguez, por su reciente fallecimiento: su gesto y las lágrimas tras la victoria de Elche; mirá el video

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez fue titular luego de un tiempo en Elche y le ganaron 1-0 con un golazo a Getafe como locales por la penúltima fecha de LaLiga de España, por lo que salieron de puestos de descenso. Al finalizar el compromiso con tres puntos de oro, terminó en lágrimas y se puso una camiseta con el número 11 que decía "Coquito", en homenaje a su papá, Daniel "Coquito" Rodríguez, fallecido el pasado lunes.

Daniel fue un campeón con Peñarol, no solo en el Uruguayo, sino fue de los pocos que obtuvieron dos veces la Copa Libertadores de América, 1982 y 1987, y fue campeón de la Copa Intercontinental en 1982,

Elche consiguió tres puntos de oro faltando solo una fecha para el final de LaLiga de España, al vencer este domingo 1-0 a Getafe como local.

El equipo del uruguayo Álvaro Rodríguez, quien fue elegido el Mejor Jugador del Partido luego del mismo, se está jugando el descenso.

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Luego del triunfo, y en medio de la arenga del capitán pensando en el último partido, nada menos que ante Girona de Cristhian Stuani de visitante, otro que se juega la permanencia, el Toro Rodríguez se puso una camiseta con el número 11 y con el nombre de "Coquito".

Mientras el capitán hablaba de cómo tienen que jugar la semana que viene, Álvaro Rodríguez, a su lado, lloraba de emoción por lo vivido este domingo y por la muerte de su papá el pasado lunes, a quien recordó con esa camiseta.