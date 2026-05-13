Álvaro Rodríguez se despidió de su padre "Coquito" con una conmovedora carta: "Cuando era pequeño creía que eras inmortal"

El futbolista uruguayo Álvaro Rodríguez se despidió con una emotiva carta publicada en sus redes de su padre Daniel "Coquito" Rodríguez , el exjugador de Peñarol y la selección uruguaya que falleció este lunes a sus 60 años.

Rodríguez se enteró de la muerte de "Coquito" mientras se preparaba con el Elche para enfrentar al Betis este martes en Sevilla, en un nuevo encuentro clave por la lucha por la salvación en LaLiga de España. A pesar de la trágica noticia, el delantero disputó 25 minutos del encuentro , que su equipo perdió 2-1.

Tras el partido, en la noche de este martes, Rodríguez publicó una larga carta en Instagram dedicada a su padre. "Aún no asimilo que ya no estés. Cuando era pequeño creía que eras inmortal. Un hombre que fue todo corazón y que hacía reír a toda la gente con la que se cruzaba" , se lee en el principio de la publicación, que está acompañada de varias fotos de padre e hijo juntos, así como de viejas imágenes de "Coquito" como jugador.

Luego, el "Toro" recordó distintos momentos que vivió con su papá durante los años que convivieron juntos, como "aquellas noches de clásico escuchando el minuto a minuto en La Sexta (radio de España)" y las "tardes en casa solos viendo la serie de castle o las telenovelas que te encantaban".

"Me diste el don del fútbol, tu pasión… me diste los valores del club de tu vida, Peñarol, donde fuiste y serás siempre una leyenda; y del Real Madrid, el mejor club de la historia. Me dijiste que tu sueño era verme jugar en el Bernabéu con la camiseta del Madrid, logré cumplir nuestro sueño y tú lo viste", continuó Rodríguez, quien se formó y jugó diez partidos con el primer equipo del Merengue, en los que anotó un gol ante el Atlético de Madrid.

Tras ello, el delantero de 21 años recordó el momento en el que su padre se fue de España: "Tuviste que irte a Uruguay a mis 12 años, fue un golpe duro para mí porque sabía que no te volvería a ver hasta dentro de mucho tiempo, aunque no estuvieras, mi amor hacia ti ha sido y será siempre incondicional".

Aseguró que ambos vivieron "momentos complicados, pero también felices", y remarcó que se quedará con "todo lo bueno" que pasó junto a él. "La última vez que te vi fue hace 3 años y medio, me viste vestir tu querida celeste y hicimos un asado con nuestra familia y tu mejor amigo Álvaro, el pelado y su familia; fueron de los mejores días de mi vida", rememoró el joven nacido en España que eligió representar a la selección uruguaya.

"Sé que nunca verás este mensaje, pero quiero que sepas que nunca dejaré de pensar en ti, gracias por todo lo bueno que me has dado, sé que allá donde estés vas a estar siempre viéndome crecer y disfrutar de lo que más amamos tú y yo. Sé que hiciste siempre lo que pudiste y supiste y que sepas que tu hijo no va a parar hasta llegar a la cima", escribió el "Toro", que le dijo a su padre que ahora le toca "descansar en paz" y le adelantó que lo que empezó "aún no ha terminado".

"Eres para siempre papá, tu hijo te va a tener siempre en su corazón hasta el final de sus días", sentenció.