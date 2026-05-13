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Con un acoplado cargado y en repechos: filmaron imprudencia de un camionero manejando a contramano en Ruta 44

El hecho ocurrió en la tarde de este martes y fue registrado por pasajeros de un auto que viajaba detrás del camión

13 de mayo de 2026 8:15 hs
camioncontramano

Un camionero fue filmado mientras circulaba a contramano durante varios kilómetros en la Ruta 44, en el departamento de Cerro Largo, en una maniobra imprudente que generó preocupación entre otros conductores que transitaban por la zona.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes y fue registrado por pasajeros de un automóvil que viajaba detrás del vehículo pesado, que llevaba un acoplado cargado de granos.

En las imágenes se observa cómo el camión circula por el carril contrario incluso en zonas de repecho, con escaso margen de reacción ante la posibilidad de encontrarse de frente con otro vehículo.

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Va a matar a alguno”, se escucha decir a una de las personas que grabó el video -divulgado posteriormente por el medio local Cerro Largo portal- mientras el camión continuaba a contramano en el tramo final de una subida.

Según se aprecia en las imágenes, el vehículo tenía matrícula uruguaya correspondiente al departamento de Cerro Largo.

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