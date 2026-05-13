Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada se clasificó a semifinales tras vencer a Hebraica Macabi y Malvín estiró la serie ante Defensor Sporting de forma agónica

Este martes por la noche se disputaron dos nuevos partidos de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que ya tenían a Nacional y Peñarol clasificados a semifinales desde el lunes. Aguada se convirtió en el tercer semifinalista tras vencer por tercer partido consecutivo a Hebraica Macabi , y Malvín le ganó a Defensor Sporting para estirar la serie y quedar 2-1 abajo.

El Aguatero superó 85-81 a Hebraica en cancha de Larre Borges y sentenció la serie de cuartos con una barrida 3-0 . De todas formas, no la tuvo fácil para vencer al Macabeo , que en el segundo cuarto remontó la ventaja de dos puntos con la que había llegado Aguada y metió un contundente parcial de 35-20 para llegar al descanso 54-41 arriba.

Sin embargo, en la segunda mitad Aguada despertó, de la mano de un Donald Sims en estado de gracia que se fue con 33 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias . En el tercer corto el Aguatero recortó a ocho la distancia , empató el encuentro a falta de cuatro minutos para el final del último cuarto y tras darlo vuelta dominó las acciones con un parcial de 26-14 , para llevarse el encuentro y la serie.

Del lado de Macabi destacó la figura de Brandon Weatherspoon, que anotó 26 tantos y aportó 4 rebotes y 3 asistencias.

Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional y Peñarol liquidaron sus series 3-0 y están en las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Aguada se enfrentará a Nacional en las semifinales de la LUB, luego de cruzarse por las finales del torneo en la temporada 2024/2025, que se llevó el tricolor.

Malvín le ganó a Defensor con un triple agónico y estiró la serie

HIKQZlVWYAAkt8f Carlton Guyton festeja su triple agónico con Joshua Webster Foto: Malvín

En el otro partido del martes, Malvín superó 83-81 a Defensor Sporting de local y ahora está 2-1 abajo en la serie de cuartos de final, que Peñarol mira atentamente para conocer a su rival en semifinales.

El Playero comenzó mejor el partido, con un primer cuarto que terminó con ventaja 29-20. El Violeta achicó la distancia a ocho para el descanso (22-21 en el segundo corto), y Malvín volvió a sacar nueve al final del tercer cuarto (15-14), pero las emociones fuertes llegaron en el último chico.

Malvín se mantuvo en ventaja hasta el último minuto del partido, cuando Elijah Weaver puso un triple que le dio la ventaja a Defensor 79-78. Nicolás Martínez lo volvió a dar vuelta con dos libres a falta de 40 segundos, pero Victor Rudd hizo lo propio y dejó nuevamente en ventaja a Defensor 81-80 con 19 segundos por disputarse.

En la última jugada, un triple de Carlton Guyton sobre la chicharra le dio la agónica victoria al local, y la posibilidad de seguir con vida en la LUB.

Joshua Webster destacó en el Playero con 32 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, mientras que en Defensor Weaver aportó 28 tantos.

Defensor Sporting y Malvín volverán a enfrentarse este viernes por el cuarto partido de la serie, en cancha del Violeta. Si el local gana pasará a semifinales, mientras que el Playero buscará llevar todo a un quinto y último partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubMalvin/status/2054390690348495045?s=20&partner=&hide_thread=false Guyton y el



Buenas noches, Playeros. A seguir. #SomosElBarrio pic.twitter.com/26Xsg4EUcA — Club Malvín (@ClubMalvin) May 13, 2026

Así quedaron las series de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol (clasificado) 3-0 Urunday Universitario

Nacional (clasificado) 3-0 Biguá

Hebraica Macabi 0-3 Aguada (clasificado)

Malvín 1-2 Defensor Sporting