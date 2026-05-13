"Principalmente los uruguayos" y "te hacen pelo y barba": la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores; mirá el video

Un video de una cena de las leyendas del fútbol mundial, el argentino Diego Maradona y el brasileño Pelé, se viralizó en las últimas horas menciona a los uruguayos que se enfrentaban en las canchas.
Ambas figuras estaban hablando de los marcadores y los distintos estilos entre los europeos y los sudamericanos.
El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores
El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores
“Yo iba a tomar agua y él me esperaba que iba a tomar agua”, dice Maradona al hablar de un jugador, en un video del archivo de El Gráfico. “Hasta que el 9 no haga el gol, el 6 va con el 9 por más que el 8 venga con pelota dominada”.
“Por eso generalmente cuando le tocas la pelota, el alemán te hace faul o el italiano te hace faul. Pero el sudamericano te está esperando y cuando puede te da de verdad”, agregó el campeón del mundo en México 1986.
A lo que Pelé, acotó: “Principalmente los uruguayos”.
El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores
El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores
“Los uruguayos”, afirmó Maradona, lo que generó risas. “Esos no fallan, pegan”, comentó uno de los comensales.
“Pelo y barba te hacen”, dijo el 10 argentino, haciendo el gesto con la mano por debajo del cuello, como de degollar.