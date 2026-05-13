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"Principalmente los uruguayos" y "te hacen pelo y barba": la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores; mirá el video

"El sudamericano te está esperando y cuando puede te da de verdad”, dice Maradona en el video de su charla en una cena con Pelé

13 de mayo de 2026 9:09 hs

El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores

Un video de una cena de las leyendas del fútbol mundial, el argentino Diego Maradona y el brasileño Pelé, se viralizó en las últimas horas menciona a los uruguayos que se enfrentaban en las canchas.

Ambas figuras estaban hablando de los marcadores y los distintos estilos entre los europeos y los sudamericanos.

El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores
El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores

El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores

“Yo iba a tomar agua y él me esperaba que iba a tomar agua”, dice Maradona al hablar de un jugador, en un video del archivo de El Gráfico. “Hasta que el 9 no haga el gol, el 6 va con el 9 por más que el 8 venga con pelota dominada”.

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“Por eso generalmente cuando le tocas la pelota, el alemán te hace faul o el italiano te hace faul. Pero el sudamericano te está esperando y cuando puede te da de verdad”, agregó el campeón del mundo en México 1986.

A lo que Pelé, acotó: “Principalmente los uruguayos”.

El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores
El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores

El video de la inédita charla de Diego Maradona y Pelé en la que hablaron sobre la dureza de los marcadores

“Los uruguayos”, afirmó Maradona, lo que generó risas. “Esos no fallan, pegan”, comentó uno de los comensales.

“Pelo y barba te hacen”, dijo el 10 argentino, haciendo el gesto con la mano por debajo del cuello, como de degollar.

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