El sacrificio físico que hará Cristhian Stuani para "el partido más importante de la historia del Girona"

El delantero uruguayo Cristhian Stuani , autor del gol del agónico empate del Girona contra el Rayo Vallecano (1-1) de este lunes, correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga EA Sports, jugará infiltrado el duelo contra la Real Sociedad, "el partido más importante de la historia" del club, según su entrenador, Míchel Sánchez.

Míchel compareció este miércoles en la rueda de prensa previa a la visita del equipo vasco (jueves, 15:00 horas), correspondiente a la antepenúltima fecha de la Primera División del fútbol español, y en ella dijo que este encuentro será "el partido más importante de la historia" del club, "mucho más" que el debut en la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain por ejemplo.

El entrenador rojiblanco confirmó que Stuani, de 39 años, no se entrenó este miércoles por un golpe en la rodilla, pero confirmó que se infiltrará para jugar y estará disponible .

"Euforia máxima": las sensaciones de Christian Stuani, quien a sus 39 años marcó un gol que le da "vida" a Girona, que tiene "tres finales" para lograr la permanencia en LaLiga

Cristhian Stuani jugó 5 minutos, empató en la hora, le da vida a Girona y mandó al descenso a Oviedo de Guillermo Almada, Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas; mirá el gol

Míchel admitió que es "un partido de máxima necesidad" y afirmó que la Real, campeón esta temporada de la Copa del Rey, es "un equipazo" que también se juega "cosas", pero que el Girona tiene que demostrar que se juega "mucho más en el campo".

"Es la supervivencia del club, la historia del club, la necesidad de seguir en Primera División", añadió en la víspera del partido de este jueves en Montilivi.

MADRID, 11/05/2026.- El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani celebra su gol durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports que disputan Rayo Vallecano y Girona FC este lunes en el Estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín Cristhian Stuani celebra su gol ante Rayo Vallecano Foto: EFE

El técnico madrileño reconoció que hay "sufrimiento" en el vestuario, pero reiteró que el equipo está capacitado para alcanzar el objetivo y está "preparado" para luchar porque "no ha dejado de sufrir en todo el año".

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También aseguró que si el equipo, decimoctavo de la clasificación, primero de la zona de descenso, con 39 puntos, gana los dos partidos como local, contra la Real y en la última jornada contra el Elche, continuará en Primera.

EFE