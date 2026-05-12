"Euforia máxima": las sensaciones de Christian Stuani, quien a sus 39 años marcó un gol que le da "vida" a Girona, que tiene "tres finales" para lograr la permanencia en LaLiga

Christian Stuani , delantero uruguayo de Girona, dijo que el punto sumado con un gol suyo a los 89 minutos les deja "una sensación de euforia máxima" a falta de "tres finales" para concluir el campeonato liguero de España en busca de la permanencia.

El Rayo y el Girona empataron en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacia la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

MADRID, 11/05/2026.- El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani celebra su gol durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports que disputan Rayo Vallecano y Girona FC este lunes en el Estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

"La sensación es de euforia máxima por conseguir un punto así. Conseguir esto nos da la vida ya que estamos viviendo una situación de mucha importancia . Cada punto y cada momento es clave y hay que valorarlo", dijo Stuani, de 39 años, en declaraciones a Movistar +.

Cristhian Stuani jugó 5 minutos, empató en la hora, le da vida a Girona y mandó al descenso a Oviedo de Guillermo Almada, Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas; mirá el gol

"Hemos intentado no tomar riesgos y marcar un gol que al final ha llegado pero creo que el empate es justo", comentó el delantero uruguayo, que reconoció que, con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso, tendrán que buscar la permanencia la próxima jornada.

"Tenemos tres finales por delante pero nos vamos a casa con la sensación de conseguir algo importante para mantener al equipo en Primera", finalizó.

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Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador de Girona, destacó el punto logrado y la actuación de Stuani.

"El Rayo es un rival muy difícil y es complicado meterle mano", comentó el técnico vallecano, "contento" por el gol del uruguayo.

"En estos partidos nos falta área y tener a Stuani en estos partidos nos dará fortaleza para lograr el objetivo. Tuvo un golpe la semana pasada, tenia el gemelo inflamado y se ha infiltrado para jugar. Lo normal es que no hubiera jugado pero es muy importante para nosotros, decía que estaba preparado y ha hecho un gol clave", señaló.

Empate entre Rayo y Girona

El Rayo, con un gol del brasileño Alemao a los 85 minutos, y el Girona, con otro del uruguayo Christian Stuani a los 89, empataron este lunes en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacía la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

Cuatro días después del histórico pase a la final de la Liga Conferencia, el Rayo regresó a Vallecas en plena euforia en busca de tres puntos vitales para sellar la permanencia, algo que también persigue el Girona, más necesitado por su posición cercana al descenso a falta de solo tres jornadas para concluir el campeonato.

El partido tuvo un ritmo muy lento en los primeros minutos, sin dominador claro, sin ocasiones y sin jugadas que levantaran al público de sus asientos. Todo cambió a los 19 minutos, cuando una pérdida del Rayo en su defensa por el lado izquierdo permitió una recuperación de Joel Roca, que se marchó de Augusto Batalla y su disparo a puerta lo taponó Oscar Valentín con acierto.

Esa ocasión hizo despertar al Rayo, que comenzó a triangular más, sobre todo buscando a Jorge de Frutos y Fran Pérez en los extremos, algo que obligó al Girona a estar más alerta en defensa. Lo hizo bien hasta que se llevó un buen susto justo antes del descanso con una buena jugada rápida que culminó Sergio Camello con un disparo seco cruzado por bajo que despejó con acierto el portero argentino Paulo Gazzaniga.

20260511 Cristhian Stuani celebra su gol para Girona ante Rayo Vallecano por LaLiga de España Cristhian Stuani celebra su gol para Girona ante Rayo Vallecano por LaLiga de España

En la segunda parte el Rayo se hizo dueño del partido y su mejoría se notó en la forma en que sometió al Girona, que, aunque no sufrió en exceso, sobre todo porque Fran Beltrán puso criterio a su centro del campo, sí que multiplicó sus llegadas al área rival.

El partido se animó en los minutos finales. Primero el Rayo se adelantó en el marcador a los 85 con un disparo de Unai López que desvió a gol Alemao y poco después Stuani, con un remate de cabeza tras un córner, batió a Batalla.

Con este resultado, el Rayo Vallecano se sitúa décimo con 43 puntos, a dos de la séptima plaza que da acceso a Europa, y el Girona se queda decimoséptimo con 39, solo dos por encima del descenso, pero consuma matemáticamente el regreso a Segunda del Real Oviedo.

- Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Oscar Valentín, Pedro Díaz (Gumbau, m.58); Unai López (Mendy, m.88), De Frutos (Carlos Martín, m.68), Fran Pérez (Alemao, m.58); y Camello ('Pacha' Espino, m.68).

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, m.72), Francés, Reis, Alex Moreno; Fran Beltrán (Stua, Witsel, Lemar (Echeverri, m.60); Tsygankov, Joel Roca y Ounahi (Iván Martín, m.60).

Goles: 1-0: M.85 Alemao; 1-1: M.89 Stuani.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité balear). Amonestó a Pedro Díaz (m.44), del Rayo Vallecano; y a Stuani (90+4), del Girona.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 11.782 espectadores. Rafa García, locutor de la megafonía del Rayo, hizo el saque de honor del partido.

EFE