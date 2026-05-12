"Es el drama del deporte": lo que dijo el DT de España, Luis de la Fuente, rival de Uruguay, sobre las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams para el Mundial 2026

El seleccionador español, Luis de la Fuente , confía en tener a los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams disponibles para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, que comienza el próximo 11 de junio y en el que será rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

"Creo que todos los jugadores que has citado van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido ", dijo De la Fuente en un desayuno informativo, al ser preguntado por los dos atacantes y el centrocampista del Arsenal Mikel Merino.

20251118 CRISTINA QUICLER / AFP Foto por CRISTINA QUICLER / AFP Spain's coach Luis de la Fuente looks on prior the FIFA World Cup 2026 European qualification Group E football match between Spain and Turkey at the Cartuja stadium in Seville on November 18,

Lamine Yamal y Nico Williams sufren sendos problemas musculares, mientras que Merino sufrió hace unas semanas una fractura por estrés en su pie derecho.

"Nos vemos capaces de ganar": Luis de la Fuente reafirma a España como candidato en el Mundial 2026

“Pero, si no fuera para el primer partido, sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante", afirmó el seleccionador español, quien consideró que "está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones".

El tercer partido de España será ante Uruguay el 26 de junio en Guadalajara.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c7284g8ennyo Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España. Getty Images

"El mundo de las lesiones, que es el drama del deporte, es lo que verdaderamente nos tiene siempre muy tensionados, sobre todo en esta fase ya crítica porque realmente las lesiones que se producen a partir de ahora, cualquier lesión de un grado pequeño que sea muscular, realmente tiene difícil recuperación", explicó De la Fuente.

El seleccionador español admitió que el calendario está muy cargado y se mostró partidario, llegado el momento adecuado, de "sentarnos todos los actores del fútbol: FIFA, UEFA, federaciones, asociaciones de futbolistas, jugadores, sentarnos y opinar" para establecer un calendario unificado.

Spain's midfielder #06 Mikel Merino celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Euro 2024 quarter-final football match between Spain and Germany at the Stuttgart Arena in Stuttgart on July 5, 2024. MIGUEL MEDINA / AFP Mikel Merino festeja su gol para el 2-1 de España sobre Alemania en la Eurocopa 2024 FOTO: AFP

De la Fuente confirmó que sólo llevará 26 jugadores al Mundial, pero reveló que junto a la lista habrá una "relación de jugadores que van a venir a ayudarnos a completar la relación de futbolistas que necesitamos para el partido" amistoso contra Irak el 4 de junio en A Coruña.

"Cuando termine ese partido, esos jugadores se irán", adelantó De la Fuente, recordando que algunos internacionales se incorporarán más tarde al haber todavía finales de torneos continentales.

Con base en AFP