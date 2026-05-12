Se definen los cuartos de final del Torneo Apertura argentino: mirá partidos, días y horarios

El Torneo Apertura argentino define los cuatro equipos que serán semifinalistas del primer semestre, con River Plate como principal candidato al título pero también con la presencia de Racing Club, Rosario Central o Argentinos Juniors que pueden dar la sorpresa y ser aspirantes al campeonato.

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La jornada de cuartos de final comenzará hoy martes 12 de mayo , con el partido entre Argentinos Juniors y Huracán en La Paternal en el segundo turno. El Bicho viene de eliminar en condición de local a Lanús por 2-0, mientras que el Globo dio uno de los batacazos de la fase anterior al imponerse por 3-2 ante Boca Juniors en La Bombonera.

El ganador de este encuentro se verá las caras en semifinales con Belgrano o Unión , partido que también se jugará el día de la fecha en el primer turno, a las 19:00 horas.

Belgrano viene en alzas tras eliminar a Talleres de Córdoba , su clásico rival en la instancia anterior, y se medirá ante Unión de Santa Fe que dejó en el camino a Independiente Rivadavia , equipo revelación del año que terminó como líder en su zona, se mantiene primero en la tabla anual y que ya clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.

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River Plate, el máximo candidato al torneo

Del otro lado del cuadro, sin dudas el plato fuerte de esta instancia será el encuentro entre Rosario Central y Racing Club de Avellaneda, el miércoles 13.

El Canalla, liderado por Ángel Di Maria en un nivel altísimo, viene de eliminar a Independiente y se enfrentará a la Academia, que viene de dar el golpe eliminando al Estudiantes de La Plata de Fernando Muslera.

El ganador de ese encuentro se enfrentará en las semifinales al vencedor entre River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se verán las caras en el segundo turno del miércoles en el estadio Monumental.

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El elenco dirigido por el Chacho Coudet eliminó en los penales a San Lorenzo de Almagro en un partido infartante, mientras que Gimnasia dio la sorpresa venciendo en condición de visitante a Vélez Sarsfield.

La agenda de los cuartos de final del Torneo Apertura

Martes 12/5

Belgrano vs Unión - 19:00 horas.

Argentinos Juniors vs Huracán - 21:30 horas.

Miércoles 13/5