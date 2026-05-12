Nacional y Peñarol liquidaron sus series 3-0 y están en las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional y Peñarol se clasificaron este lunes a las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras eliminar con autoridad a Biguá y Urunday Universitario, respectivamente.

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A primera hora del lunes, Nacional derrotó de local 100-78 a Biguá.

Con este partido, la hinchada de Nacional cumplió su tercer encuentro de suspensión para asistir a los partidos de local en el Poliderportivo del Gran Parque Central.

Pero todavía le quedan cumplir cinco encuentros más tras el castigo que le impuso el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball el pasado 30 de abril.

Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol quedaron a un paso de las semifinales tras volver a vencer a Biguá y Urunday Universitario

Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

James Feldeine fue el goleador del partido con 23 puntos, seguido de Pablo Gómez con 17, Connor Zinaich con 14 y Bernardo Barrera con 11.

Zinaich lideró el rebote con 9, 4 de ellos en ataque.

Luciano Parodi lideró las asistencias con 7.

En Biguá el goleador fue Sebastián Ottonello con 21 y tuvo buen destaque Thiago Rodríguez con 17 tantos y 10 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

La serie entre Nacional y Biguá

Fecha Cancha Resultado 5 de mayo Gran Parque Central Nacional 98-95 8 de mayo Biguá Nacional 105-82 11 de mayo Gran Parque Central Nacional 100-78

Peñarol también ganó con autoridad

A segunda hora del lunes, en el Palacio Peñarol y también sin sus hinchas, Peñarol derrotó cómodamente 87-64 a Urunday Universitario y también se instaló en semifinales.

Con sus dos partidos jugados en la serie, Peñarol ya cumplió cinco de los siete encuentros de cierre de cancha que pesa sobre su parcialidad por los incidentes generados en el clásico de la primera rueda de la Liguilla.

Skyler Hogan fue el goleador de Peñarol con 17 puntos, seguido por Andrés Ibarguen con 16, Nicola Pomoli con 14, Santiago Véscovi con 12 y Santiago Calimares con 10.

El colombiano Ibarguen capturó 10 rebotes y Pomoli dio 7 asistencias.

Travis Daniel fue el máximo anotador del estudioso con 13 unidades.

Biguá y Urunday Universitario llegaron a esta instancia con más de un mes de inactividad producto de que el Reclasificatorio fue cancelado una vez que se decretaron los descensos de Welcome y Cordón.

Defensor Sporting va por el golpe de gracia

Con la serie 2-0 a su favor, Defensor Sporting juega este martes contra Malvín, hora 19.15 en El Canil, en un partido donde puede sellar su pasaporte a las semifinales.

El fusionado ganó de visitante 92-90 y luego venció de local, en cancha de Welcome, 80-58.

En caso de ganar, será rival de Peñarol.

El otro que puede clasificar este martes a semis es Aguada que en cancha de Larre Borges, a la hora 21.45, enfrenta a Hebraica Macabi.

Aguada ya le ganó en ese escenario el primer punto por 78-73 y luego se impuso de local 84-74.

En caso de ganar, ya confirmará que será rival de Nacional en semifinales.