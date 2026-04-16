Nueva quita de puntos, cierre de cancha y multa para Peñarol en básquetbol: desde 2018 le sacaron 15 unidades y le cerraron 43 partidos el Palacio Peñarol

Peñarol recibió una nueva sanción en la Liga Uruguaya de Básquetbol otra vez por incidentes generados por su hinchada.

Los hechos que generaron el castigo ocurrieron el 8 de abril cuando Nacional le ganó al aurinegro en el Palacio Peñarol en clásico correspondiente a la primera rueda de la Liguilla donde los seis primeros del Clasificatorio definen los puestos del 1 al 6 para los playoffs.

Durante el partido, la hinchada de Peñarol colgó del techo del Palacio un muñeco vestido como el Joker, un personaje con el que se identifica la hinchada de Nacional. Además, mostraron una bandera robada y exhibieron una gallina inflable con los colores del tradicional adversario.

Peñarol 1-2 Platense: el aurinegro extrañó a Leo Fernández, perdió en el Campeón del Siglo y comprometió sus chances en la Copa Libertadores

El particular detalle que tendrá Peñarol en su camiseta y que revela una nueva acción social del club en defensa de la dignidad y la integración

Mirá todos los incidentes en esta nota.

Ante todos esos hechos de violencia, el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) le aplicó a Peñarol tres sanciones: una nueva quita de puntos, una multa y un nuevo cierre de cancha.

Los puntos que le sacan a Peñarol son 3. los cuales se suman a los 2 con los que arrancó la temporada por los incidentes del quinto partido de cuartos de final contra Defensor Sporting contra el que quedó eliminado.

La multa asciende a 24 mil unidades indexadas (UI). Al valor de la UI del 16 de abril, que es $ 6,5107, el monto a pagar será de $ 156.257.

Además, la hinchada de Peñarol, que había comenzado la temporada con 6 cierres de cancha, estará ahora imposibilitada de ver a su equipo en 7 partidos como locatario.

Todas las quitas de puntos que sufrió Peñarol desde su retorno al básquetbol

Torneo Rival Cierres de cancha Quita de puntos DTA 2018 Danubio 1 partido - El Metro 2019 Larre Borges 3 partidos 1 Liga Uruguaya 2021-2022 Aguada 4 partidos - Liga Uruguaya 2021-2022 Malvín 6 partidos 2 Liga Uruguaya 2021-2022 Aguada 3 partidos - Liga Uruguaya 2021-2022 Biguá 8 partidos 3 Liga Uruguaya 2023-2024 Aguada 5 2 Liga Uruguaya 2024-2025 Nacional - 2 Liga Uruguaya 2024-2025 Aguada - (fue multado) - Liga Uruguaya 2024-2025 Defensor Sporting 6 2 Liga Uruguaya 2025-2026 Nacional 7 3

Desde 2018, cuando volvió a jugar al básquetbol en la DTA, a Peñarol le sacaron 15 unidades y le cerraron 43 partidos el Palacio Peñarol, además de aplicarle un montón de multas.