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Fernando Lorenzo será delegado del Ejecutivo en la Comisión por el Mundial 2030: también estará la IM y la AUF

El exministro de Economía definió el objetivo como "desafiante pero complejo" y afirmó que "no sobra tiempo"

2 de junio de 2026 16:49 hs
Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo

Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El exministro de Economía, Fernando Lorenzo, será el delegado del Poder Ejecutivo en la comisión de los preparativos para el Mundial 2030, que también integrará la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los integrantes de la comisión mantuvieron una reunión este martes con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Uno de los delegados por parte de la comuna capitalina serán el fundador y expresidente del Plan Ceibal Miguel Brechner.

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La comisión en cuestión abordará "actividades preparatorias de lo que va a hacer el Mundial 2030, las obras y las actividades vinculadas al Estadio Centenario", dijo este martes el intendente de Montevideo Mario Bergara.

"De parte de la intendencia la van a integrar Miguel Brechner y Marcio Mañana. La comisión se tiene que instalar y definir el alcance del proyecto y, en segundo lugar, las alternativas que se pueden manejar, se van a recibir ideas de distintos inversores que ya informalmente se han estado acercando", agregó el intendente en rueda de prensa.

Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo
Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo

Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo

Lorenzo, quien será el delegado del Ejecutivo en la comisión, dijo que varias instituciones del gobierno nacional se verán involucradas. "En particular en la comisión que se está creando va a participar la Secretaría de Deportes", dijo el exministro de Economía.

"Van a estar involucradas otras instancias del Poder Ejecutivo" y entre ellas Lorenzo mencionó, por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Educación y Cultura, entre otras.

"La periodicidad está a fijar. Tenemos recién una reunión de lanzamiento. La primera (reunión) va a ocurrir esta semana mismo, una reunión de trabajo para recibir todo lo que ha sido el trabajo, hay un trabajo acumulado en el pasado", según el delegado del Ejecutivo.

"Se trata de aportar todos esos insumos para empezar a trabajar en algo que es desafiante pero complejo. Sabemos que no sobra tiempo", sentenció.

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