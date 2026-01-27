Mundial 2030: en España confirman donde se jugará la final del torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos, con partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay

Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España de manos del presidente de la RFEF Rafael Louzán Abal

Rafael Louzán , presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó que la final del Mundial 2030 de fútbol, organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, y que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, se disputará en España.

" España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo", sentenció Louzán al subir al escenario para recoger uno de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Por el momento la FIFA no ha dado a conocer oficialmente dónde se jugará la final .

Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España.

El mandatario hizo referencia a los problemas organizativos vistos durante la Copa África celebrada en Marruecos.

"Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. En la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial", señaló.

"El mejor Mundial de la historia"

Además, confirmó que la RFEF tiene la pretensión de organizar "el mejor Mundial de la historia".

"Será la del centenario, porque se cumplirán 100 años de ese Mundial celebrado en Uruguay. Tenemos que estar a la altura. Estamos trabajando para que España tenga el mejor Mundial de la historia en 2030".

Con base en EFE