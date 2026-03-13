Murió el esposo de Graciela Bianchi: dirigentes políticos expresaron sus condolencias a la senadora

El Partido Nacional comunicó este viernes el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi.
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"A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", señala el posteo en redes sociales de la fuerza política.
La noticia generó la reacción de varios dirigentes políticos, quienes enviaron sus condolencias a la senadora.
El presidente del Directorio del Partido Nacional despidió con "enorme tristeza" a Lombardo.
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El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó a Lombardo como un "tipazo" y pidió "arropar" a su correligionaria.
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