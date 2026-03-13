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/ Nacional / POLÍTICA

Murió el esposo de Graciela Bianchi: dirigentes políticos expresaron sus condolencias a la senadora

El senador Sebastián Da Silva calificó a Lombardo como un "tipazo" y pidió "arropar" a la senadora

13 de marzo 2026 - 15:37hs
Graciela Bianchi en la Cámara de Senadores. Archivo

Graciela Bianchi en la Cámara de Senadores. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El Partido Nacional comunicó este viernes el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi.

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"A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", señala el posteo en redes sociales de la fuerza política.

La noticia generó la reacción de varios dirigentes políticos, quienes enviaron sus condolencias a la senadora.

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El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó a Lombardo como un "tipazo" y pidió "arropar" a su correligionaria.

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Temas:

Graciela Bianchi Sebastián Da Silva

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