"Una hora de miedo": sindicato de la Republicana cuestionó el operativo tras el secuestro del ómnibus de UCOT

El sindicato de la Guardia Republicana cuestionó la planificación y el operativo de seguridad desplegado este domingo, luego de que un grupo de hinchas de Cerro subiera a un ómnibus de UCOT y, según denunció el sindicato de trabajadores de la cooperativa, amenazara con un arma al conductor y lo obligara a trasladarlos hasta el intercambiador Belloni .

En un comunicado, el sindicato puso el foco en el tiempo durante el cual el conductor y los pasajeros permanecieron sometidos a la situación y planteó una serie de cuestionamientos sobre la prevención del episodio.

"De la Terminal del Cerro al Intercambiador Belloni hay aproximadamente 13 km. En auto: unos 26 minutos. En ómnibus de línea: alrededor de 1 hora", comenzó el comunicado.

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"Pero ayer, un ómnibus y sus pasajeros quedaron secuestrados durante aproximadamente una hora, en medio de una situación de extrema tensión , vinculada a un partido de fútbol por la Liga AUF y al desplazamiento de una de las dos hinchadas con antecedentes de desmanes", agregó.

El sindicato calificó lo sucedido como "una hora de miedo, incertidumbre y una experiencia que nadie debería tener que vivir".

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De la Terminal del Cerro al Intercambiador Belloni hay aproximadamente 13 km. En auto: unos 26 minutos. En ómnibus de línea: alrededor de 1 hora.



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Las preguntas del sindicato de la Guardia Republicana

A partir del episodio, el sindicato planteó una serie de interrogantes sobre la actuación de las distintas instituciones involucradas y las medidas de seguridad adoptadas para el encuentro entre Cerro y Danubio.

En primer lugar, preguntó si la empresa de transporte detectó que el ómnibus no estaba realizando su recorrido con normalidad y si el Ministerio del Interior había previsto la posibilidad de que los hinchas se desplazaran utilizando el transporte colectivo.

"¿Dónde estuvo la Inteligencia Policial? ¿Las cámaras? ¿Los drones de alta tecnología? ¿La prevención? ¿El operativo de seguridad? ¿La Dirección General de Seguridad en el Deporte?", cuestionó.

El sindicato también incluyó entre sus cuestionamientos a Cerro, Danubio y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Tenemos instituciones, tecnología, información y recursos. La pregunta es si todo eso estuvo realmente aplicado cuando más se necesitaba", sostuvo.

El reclamo a los organizadores de los partidos

El sindicato de la Guardia Republicana consideró que deben existir "medidas ejemplarizantes" y reclamó una mayor responsabilidad de quienes organizan los espectáculos deportivos.

"Desde este movimiento sindical policial entendemos que, hasta que no existan medidas ejemplarizantes y una verdadera responsabilidad de quienes organizan estos espectáculos, civiles y policías seguiremos siendo rehenes de este tipo de ilícitos, que lamentablemente se están normalizando cada vez más", afirmó.

En ese sentido, el sindicato reclamó que los costos de la seguridad necesaria para este tipo de partidos sean asumidos por sus organizadores.

"Si estos espectáculos requieren más seguridad, que paguen quienes los organizan. Y si no pueden garantizar las condiciones mínimas de seguridad para la sociedad y para nuestros policías, que se pague o que se suspendan", señaló.

"La seguridad no puede ser el costo que pague siempre el ciudadano. Y la vida de un policía tampoco puede ser el precio de una fiesta privada", agregó.

El sindicato cerró el comunicado con un cuestionamiento dirigido específicamente a la AUF por los recursos destinados al servicio policial en los espectáculos deportivos: "Seguimos trabajando más y la AUF paga menos".