OFI estrenó la RefCam en la final de la Copa de Clubes que Libertad de San Carlos le ganó a Sportivo Barracas; mirá el video

La final de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior ( OFI ) que este domingo Libertad de San Carlos le ganó a Sportivo Barracas de Dolores tuvo el estreno de la RefCam , la cámara que lleva el árbitro y que fue furor en el reciente Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Así se pudo ver en la previa del encuentro al árbitro Sebastián Montenegro, encargado de la definición, probando la RefCam con la vincha que la sostiene.

Luego se vieron las primeras tomas con la cámara en el saludo de ambos equipos con los jueces antes del comienzo del partido.

Y también se pudieron ver imágenes del encuentro con la perspectiva del árbitro, como en la definición del segundo gol de Libertad de San Carlos.

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La Copa de Clubes de OFI estrenó la RefCam

Habilitada para el fútbol de AUF

La RefCam está autorizada para implementarse en el fútbol profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según se informó en el ajuste de las reglas de juego 2026/2027 que se comunicó el pasado 9 de julio.

"El árbitro: Las competiciones podrán autorizar el uso de cámaras corporales en la cabeza o el pecho de los árbitros, siempre que la organización provea los dispositivos y gestione el uso de las imágenes", dice la nota de la AUF.

La final del principal campeonato de clubes de OFI también tuvo el Soporte VAR (Football Video Support FVS) mediante el cual los entrenadores utilizan una tarjeta azul para pedir que el juez vea en el VAR en algunas jugadas dudosas y en un determinado número de situaciones.

Este sistema ya se había implementado en la Copa Nacional de Selecciones de OFI.

El Soporte VAR en la final de la Copa de Clubes de OFI

Libertad campeón

El partido de vuelta de este domingo tuvo triunfo por 2-0 de Libertad de visitante en Dolores.

El primer gol del equipo carolino lo marcó Marcelo Martínez a los 35 minutos venciendo al golero Guillermo Reyes, ex Deportivo Maldonado y Peñarol entre otros equipos de la AUF.

En el complemento llegó el tanto que selló la victoria tras un fallo defensivo de Barracas que aprovechó Rodrigo Pérez y que definió el goleador Matías Tabárez, “el Pizzero”.

En la ida, en San Carlos, los locales habían ganado 1-0, por lo que se quedaron con el título con un contundente global de 3-0.