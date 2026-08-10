"Ellos son especiales": el mensaje de Darwin Núñez a Ronald Araujo deseándole éxitos en Liverpool y destacando a sus hinchas, a la espera del anuncio oficial

El delantero uruguayo Darwin Núñez le deseó éxitos a su amigo y compañero de la selección, Ronald Araujo , quien seguirá su carrera en Liverpool de Inglaterra, exequipo del atacante en su paso por la Premier League.

Antes de que los reds anuncien de forma oficial la llegada del defensa de Barcelona, Darwin le envió un mensaje a través de sus redes.

“Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4 . Me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir, ahora sos un red más , desde la distancia siempre deseándote lo mejor ¡VAMO ARRIBA!”, le escribió el atacante, compartiendo una foto de ambos juntos en la celeste.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este sábado como "una pena" la salida del defensa uruguayo Ronald Araujo , que jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool, y ha lamentado no haberlo podido incluir "como quería" en el equipo.

Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4 …me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir, ahora sos un red más, desde la distancia siempre deseándote lo mejor… pic.twitter.com/A33TmrNQA6

La dura advertencia de la leyenda de Liverpool, excompañero de Luis Suárez en el club, con la llegada de Ronald Araujo

Ronald Araujo arribó a Inglaterra y ya lo ven como el "salvador" de Liverpool, luego de la derrota como local de este domingo ante Monaco

"Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", ha comentado el técnico alemán.

Flick ha admitido que vio "muy feliz" a Araujo cuando se despidió de él durante la mañana de este sábado y ha señalado que el Liverpool es "un gran club" en el que desea "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece".