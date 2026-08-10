Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Ellos son especiales": el mensaje de Darwin Núñez a Ronald Araujo deseándole éxitos en Liverpool y destacando a sus hinchas, a la espera del anuncio oficial

“Te deseo lo mejor en este gran club amigo", le escribió Darwin a Ronald Araujo

10 de agosto de 2026 8:05 hs
Ronald Araujo y Darwin Núñez en la selección uruguaya

Ronald Araujo y Darwin Núñez en la selección uruguaya

El delantero uruguayo Darwin Núñez le deseó éxitos a su amigo y compañero de la selección, Ronald Araujo, quien seguirá su carrera en Liverpool de Inglaterra, exequipo del atacante en su paso por la Premier League.

Antes de que los reds anuncien de forma oficial la llegada del defensa de Barcelona, Darwin le envió un mensaje a través de sus redes.

“Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4. Me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir, ahora sos un red más, desde la distancia siempre deseándote lo mejor ¡VAMO ARRIBA!”, le escribió el atacante, compartiendo una foto de ambos juntos en la celeste.

Lo que dijo Flick sobre la salida de Araujo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este sábado como "una pena" la salida del defensa uruguayo Ronald Araujo, que jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool, y ha lamentado no haberlo podido incluir "como quería" en el equipo.

Ronald Araujo arribó a Inglaterra y ya lo ven como el "salvador" de Liverpool, luego de la derrota como local de este domingo ante Monaco

La dura advertencia de la leyenda de Liverpool, excompañero de Luis Suárez en el club, con la llegada de Ronald Araujo

"Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", ha comentado el técnico alemán.

Flick ha admitido que vio "muy feliz" a Araujo cuando se despidió de él durante la mañana de este sábado y ha señalado que el Liverpool es "un gran club" en el que desea "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece".

Las más leídas

Nacional 1-2 Boston River: el tricolor no pudo disimular la ausencia de Maxi Gómez, jugó un partido desastroso y perdió tras arrancar ganando

Mirá lo que dice la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde en Real Madrid y la asistencia del uruguayo para el segundo gol

Peñarol se acordó de Maximiliano Silvera tras el gol en contra que se hizo con Nacional ante Boston River

Los tres expulsados en Nacional vs Boston River al final del partido: el tricolor recupera a Maxi Gómez ante Racing pero pierde a un titular fijo

Temas

Darwin Núñez Ronald Araujo Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos