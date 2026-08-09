La directiva de Nacional se reúne este lunes para analizar la continuidad de Jorge Bava y el entrenador será citado

Nacional tuvo un pésimo arranque de Torneo Clausura al perder 2-1 con Boston River como locatario.

El mal resultado , sumado a los antecedentes del actual ciclo del entrenador Jorge Bava, determinan que la continuidad del DT en su cargo será analizada este lunes.

La directiva de Nacional se reunirá este lunes a la hora 10.00 en el Gran Parque Central.

Es el día en que se reúnen semanalmente por lo que no se trata de un cónclave de carácter extraordinario.

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Sin embargo, el pésimo momento del equipo y el hecho inocultable de que pasan y pasan los partidos sin que Bava logre transmitir su idea y que el equipo comience a andar, llevará a los dirigentes a analizar el futuro inmediato de técnico y plantel.

Nacional jugó un pobrísimo Torneo Apertura, una muy mala Copa Libertadores, un discreto Torneo Intermedio y fue eliminado en su primer y único playoff de Copa Sudamericana, contra Tigre, un equipo menor de Argentina.

Los números de Bava, quien se hizo cargo de Nacional el 24 de marzo, tras tomar el lugar de Jadson Viera, son muy malos: 11 triunfos, tres empates y 10 derrotas, con 40 goles a favor y 38 en contra.

El entrenador dejó en claro, en nota televisiva y en conferencia de prensa, que no tuvo ninguna "comunicación" de parte de los dirigentes, que no renunciará a su cargo, que tiene las fuerzas "intactas" para seguir y que solo se irá de Nacional si no logra el objetivo de ser campeón a fin de año.

"Esto termina cuando termina, sino no ahí sí. Vine acá a salir campeón, no me puedo permitir salir campeón en todos lados menos acá, salí campeón en todos lados menos en uno", afirmó.

La conferencia de prensa se demoró mucho más de lo normal, porque Bava tuvo una charla con el plantel y luego se quedó reunido con su cuerpo técnico.

Este lunes será citado a la directiva donde naturalmente estará presente el mánager general Sebastián Eguren.

A la salida del Gran Parque Central, no habló ningún dirigente así como tampoco lo hicieron los jugadores. Solo Bava compareció ante los medios.

Por ahora, la directiva ha respaldado la continuidad de Bava pero en un pasado cercano los presididos por Ricardo Vairo no vacilaron en cortar los ciclos de Martín Lasarte, Pablo Peirano y Jadson Viera.