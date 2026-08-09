La floja estadística de Maximiliano Silvera en la Liga AUF Uruguaya 2026 con Nacional: dos goles a favor y uno en contra, mirá su tanto ante Boston River

El delantero de Nacional Maximiliano Silvera sigue en el debe con los tricolores y no logra justificar la gran apuesta económica que el club para contratarlo luego de que terminara su contrato con Peñarol el 31 de diciembre.

El primer gol llegó en la segunda fecha del Torneo Apertura, contra Racing , luego de arrancar en blanco contra Peñarol en la Supercopa Uruguaya y contra Boston River, en la primera fecha del Apertura.

En la Copa Libertadores marcó un gol en cuatro partidos , pero su aporte no tuvo importancia ya que ese encuentro Nacional lo perdió 4-2 contra Universitario.

Peñarol se acordó de Maximiliano Silvera tras el gol en contra que se hizo con Nacional ante Boston River

Nacional 1-2 Boston River: el tricolor no pudo disimular la ausencia de Maxi Gómez, jugó un partido desastroso y perdió tras arrancar ganando

Tampoco sirvió el gol que le hizo a Tigre por Copa Sudamericana porque si bien Nacional ganó ese partido 2-1 había perdido 3-0 en la ida, por lo que quedó eliminado.

Su gol más valioso, por ahora, llegó en la segunda fecha del Torneo Intermedio, en la visita a Montevideo City Torque porque fue el 2-1 definitivo del encuentro de un partido que se empezó perdiendo.

A esos cuatro goles, dos por la competencia local, Silvera sumó este domingo un gol en contra frente a Boston River.

BOSTON RIVER LO EMPATÓ CON UN GOL EN CONTRA



Rodrigo Saravia intentó un remate al arco y, con la intención de rechazar, Maxi Silvera desvió la pelota y descolocó a Martin Arias para el 1-1.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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El jugador se fue silbado por sus propios hinchas. No por el gol en contra sino por su rendimiento. Es que desde que llegó a Nacional, Silvera nunca ha mostrado la versión desplegada en Peñarol en 2024 y 2025.

En los aurinegros jugó 96 partidos y marcó 30 goles lo que equivale a 15 tantos por temporada, marca que parece estar lejos de equiparar aunque todavía quedan 14 etapas por el Clausura además de la Copa AUF Uruguay.