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La floja estadística de Maximiliano Silvera en la Liga AUF Uruguaya 2026 con Nacional: dos goles a favor y uno en contra, mirá su tanto ante Boston River

Maximiliano Silvera tuvo otra mala actuación con Nacional en la derrota ante Boston River y además se hizo un gol en contra

9 de agosto de 2026 22:08 hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: @Nacional

El delantero de Nacional Maximiliano Silvera sigue en el debe con los tricolores y no logra justificar la gran apuesta económica que el club para contratarlo luego de que terminara su contrato con Peñarol el 31 de diciembre.

Silvera, de 28 años, lleva 22 partidos en Nacional y solamente hizo cuatro goles.

El primer gol llegó en la segunda fecha del Torneo Apertura, contra Racing, luego de arrancar en blanco contra Peñarol en la Supercopa Uruguaya y contra Boston River, en la primera fecha del Apertura.

En la Copa Libertadores marcó un gol en cuatro partidos, pero su aporte no tuvo importancia ya que ese encuentro Nacional lo perdió 4-2 contra Universitario.

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Tampoco sirvió el gol que le hizo a Tigre por Copa Sudamericana porque si bien Nacional ganó ese partido 2-1 había perdido 3-0 en la ida, por lo que quedó eliminado.

Su gol más valioso, por ahora, llegó en la segunda fecha del Torneo Intermedio, en la visita a Montevideo City Torque porque fue el 2-1 definitivo del encuentro de un partido que se empezó perdiendo.

A esos cuatro goles, dos por la competencia local, Silvera sumó este domingo un gol en contra frente a Boston River.

El jugador se fue silbado por sus propios hinchas. No por el gol en contra sino por su rendimiento. Es que desde que llegó a Nacional, Silvera nunca ha mostrado la versión desplegada en Peñarol en 2024 y 2025.

En los aurinegros jugó 96 partidos y marcó 30 goles lo que equivale a 15 tantos por temporada, marca que parece estar lejos de equiparar aunque todavía quedan 14 etapas por el Clausura además de la Copa AUF Uruguay.

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