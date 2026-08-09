Jorge Bava, DT de Nacional, tras arrancar el Torneo Clausura con derrota: "El equipo no tuvo fuerza", pero acerca de su continuidad, "las fuerzas están intactas"

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, se mostró muy dolido por la derrota de su equipo ante Boston River en partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura.

"Creo que no hicimos un buen partido, tuvimos nuestro momento, sobre todo al final del primer tiempo, que no la aprovechamos, comenzamos ganando, pero no nos pudimos acomodarnos y vinieron dos goles seguidos. Después el equipo no tuvo fuerza, no pudo crear después del gol de ellos", dijo Bava a la transmisión oficial del torneo.

"Teníamos que ir a buscar el partido, buscar conectar, que la pelota le llegara más limpia a Rubén (Botta) para poder hilvanar jugadas, pero vinieron esos goles muy seguidos y ahí el equipo no se levantó", comenzó sobre la batería de cambios que ensayó en el segundo tiempo.

"Nos costó bastante el primer tiempo, sobre todo la primera parte , teníamos pérdidas y ellos lo aprovecharon bien, con buenas transiciones. Después sí levantamos, empezamos a presionar más alto, recuperamos, tuvimos bastantes chances en el cierre del primer tiempo. El gol de Rubén no pudimos administrarlo porque fue enseguida el empate, ahí de repente está mucho el debe de todo esto más allá de todo lo otro que mencionaba recién, de poder administrar esos minutos de ventaja para poder acomodarnos y estar más cómodos en el juego. Así que en líneas generales fue un mal partido. No hay otra cosa más que decir", manifestó el DT.

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"Estamos golpeados, empezamos un nuevo torneo con la expectativa de empezar ganando en casa y no se dio. Esto es fútbol, hemos pasado por muchas situaciones y las fuerzas están intactas, obviamente con el dolor del partido de hoy", concluyó.

A la conferencia de prensa recién acudió a la hora 21.42, es decir más de una hora después de terminado el partido.

"No fue un buen partido, a dar vuelta la página", comenzó diciendo.

"No me comunicaron nada, dolido por el resultado y el rendimiento, pero a dar vuelta la situación y terminar coronando un campeonato que es lo que vinimos a buscar", expresó sobre si tuvo diálogo con los dirigentes.

"No comuniqué nada ni me comunicaron nada. Es parte del juego de mi profesión y más aún en un grande como Nacional, es parte del juego. Estábamos en reunión del cuerpo técnico, siempre nos quedamos reunidos", agregó.

"No me puedo permitir salir campeón en todos lados menos acá"

"Salir campeón, esto termina cuando termina, sino no ahí sí. Vine acá a salir campeón, no me puedo permitir salir campeón en todos lados menos acá, salí campeón en todos lados menos en uno", dijo sobre sus títulos en Liverpool, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño, aludiendo a su traspié en León de México y también a su adhesión por Nacional.

"El mercado no es fácil, aún está abierto", dijo el entrenador que informó que Emiliano Ancheta le pidió el cambio "por un tema muscular".