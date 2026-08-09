Peñarol se acordó de Maximiliano Silvera tras el gol en contra que se hizo con Nacional ante Boston River

La cuenta oficial de Peñarol se volvió a acordar de Maximiliano Silvera y aprovechó el mal momento del delantero y también de Nacional para chicanearlos.

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Silvera anotó un gol en contra en la derrota de Nacional contra Boston River , en el inicio del Torneo Clausura.

El delantero tricolor saltó a defender un centro de Rodrigo Saravia, ex Peñarol, y terminó venciendo de cabeza a Martín Arias .

Apenas terminado el partido, la cuenta oficial de Peñarol recordó el clásico que el aurinegro le ganó a Nacional el 9 de agosto de 2025 , hace exactamente un año, por el Torneo Clausura, a puertas cerradas en el Campeón del Siglo con una rotunda goleada por 3-0 .

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Los goles de aquel partido fueron de Emanuel Gularte, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

"Un día como hoy, hace un año, nos convertíamos en 200 veces más grandes", escribió la cuenta oficial de Peñarol posteando dos fotos. Una de Gularte con Silvera y otra de Arezo.

El "200 veces más grande" refiere a la victoria clásica número 200 de Peñarol, según las estadísticas que llevan los aurinegros y que difiere de las que contabiliza Nacional por entender que CURCC, fundado el 28 de setiembre de 1891, y Peñarol, nombre que adoptó en 1913, son instituciones diferentes.

Silvera fue uno de los jugadores de Peñarol que posteó la frase "200 veces más grande".

Cuando Nacional lo contrató, el delantero borró ese posteo de su cuenta de Instagram.