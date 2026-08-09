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Peñarol se acordó de Maximiliano Silvera tras el gol en contra que se hizo con Nacional ante Boston River

Después de la derrota de Nacional contra Boston River, donde Maximiliano Silvera se hizo un gol en contra, la cuenta oficial de Peñarol chicaneó a su tradicional rival con un recuerdo clásico

9 de agosto de 2026 21:31 hs
Maximiliano Silvera y Rodrigo Saravia

Maximiliano Silvera y Rodrigo Saravia

Foto: Dante Fernández/Focouy

La cuenta oficial de Peñarol se volvió a acordar de Maximiliano Silvera y aprovechó el mal momento del delantero y también de Nacional para chicanearlos.

El delantero tricolor saltó a defender un centro de Rodrigo Saravia, ex Peñarol, y terminó venciendo de cabeza a Martín Arias.

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Los goles de aquel partido fueron de Emanuel Gularte, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

"Un día como hoy, hace un año, nos convertíamos en 200 veces más grandes", escribió la cuenta oficial de Peñarol posteando dos fotos. Una de Gularte con Silvera y otra de Arezo.

El "200 veces más grande" refiere a la victoria clásica número 200 de Peñarol, según las estadísticas que llevan los aurinegros y que difiere de las que contabiliza Nacional por entender que CURCC, fundado el 28 de setiembre de 1891, y Peñarol, nombre que adoptó en 1913, son instituciones diferentes.

Silvera fue uno de los jugadores de Peñarol que posteó la frase "200 veces más grande".

Cuando Nacional lo contrató, el delantero borró ese posteo de su cuenta de Instagram.

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