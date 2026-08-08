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Montevideo City Torque y Peñarol, molestos por la suspensión de su partido: los ciudadanos acusaron un "hackeo" a la red lumínica y en el carbonero hay "desconfianza"

Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque, afirmó que tanto su equipo como Peñarol querían jugar el partido este sábado

8 de agosto de 2026 20:45 hs
El Observador | Joaquín Pisa

Por  Joaquín Pisa

El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

El encuentro fue suspendido a las 19:10 de este sábado, cuarenta minutos después de la hora prevista para su inicio, luego de que las luces del Charrúa se apagaran cuando los equipos estaban a punto de salir a la cancha.

Durante esos cuarenta minutos se vivió una gran incertidumbre. Los equipos se saludaron en el medio de la cancha y Javier Feres realizó el sorteo entre capitanes en penumbras, pero a los diez minutos todos volvieron a los vestuarios. Las luces se prendieron y apagaron en reiteradas oportunidades, hasta que el juez decidió suspender el encuentro.

La postura de Montevideo City Torque: un "hackeo" y una decisión "apresurada"

Una de las torres lumínicas del Estadio Charrúa, antes de la suspensión del partido entre City Torque y Peñarol

Una de las torres lumínicas del Estadio Charrúa, antes de la suspensión del partido entre City Torque y Peñarol

Javier Noblega, vicepresidente de Torque, expresó en una rueda de prensa que la decisión del árbitro le pareció "apresurada", ya que a poco de suspender el encuentro los trabajadores lograron solucionar el desperfecto de las torres lumínicas, luego de contactarse con "operadores de Estados Unidos".

El paso a paso de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Charrúa: un apagón con varios amagues y la confusión de los altoparlantes

Se suspendió el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por problemas en la red lumínica

"Aprovecho a pedirle disculpas a la gente y a los trabajadores. Es una situación que no queríamos, es un hackeo de una red lumínica, tratamos de solucionarlo con los operadores y lo solucionamos. Tomaron la decisión de suspender, no había marcha atrás", remarcó el vice de Torque, que no aclaró quién fue el responsable del hackeo.

Distintas fuentes informaron a Referí que tras la suspensión hubo una molestia en Torque por la rápida retirada del plantel de Peñarol del Charrúa, que luego de que se comunicara la decisión se fue rápidamente al ómnibus. Desde el ciudadano indicaron que hubo "un cúmulo de cosas", con una "mala comunicación de varias partes" que generó "malhumor", pero remarcaron que el tema quedó aclarado entre los clubes.

"En un momento hubo un amague que se podía jugar, pero los jugadores de Peñarol ya estaban en el ómnibus y los hinchas volviendo a sus casas, entendimos que era una decisión mala", expresó Noblega.

Marcelo Méndez, entrenador de Torque, afirmó que "los dos equipos" querían jugar el partido este sábado. "En principio (dijeron) que se iba a esperar 20 minutos, media hora, después salieron a ver y se apagó, se tomó la decisión y a los cinco minutos estaba arreglado", lamentó el DT.

La postura de Peñarol: "Mensajes encontrados" y "desconfianza"

Julio Trostchansky, delegado de Peñarol en la AUF

Julio Trostchansky, delegado de Peñarol en la AUF

El delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Julio Trostchansky, dijo en una rueda de prensa que existieron "mensajes encontrados sobre la suspensión".

"No queda claro como se termina suspendiendo ni quien termina suspendiendo. Tanto Torque como nosotros estábamos dispuestos a jugar, se lo comunicamos tanto al delegado del partido como a Marcelo de León, que nos dijo que con condiciones estaban las condiciones para jugarse", expresó.

Fuentes de Peñarol indicaron a Referí que en el club existe "desconfianza" por la suspensión, ya que "el equipo viene en un buen momento" y piensan que les quieren colocar el partido "antes del clásico" contra Nacional del domingo 30 de agosto.

Distintos dirigentes y el entrenador Diego Aguirre querían jugar el partido este domingo, pero entienden que Torque se opone a la idea por el partido que tiene ante Tigre este miércoles por Copa Sudamericana.

Trostchansky dijo que no quería "adjetivar" más sobre la suspensión, ya que debe enfocarse en "encontrar la manera de que Peñarol no sea perjudicado". "Uno no cree en brujas, pero como dice la frase, que las hay las hay".

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