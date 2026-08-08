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Ignacio Ruglio criticó la suspensión del Montevideo City Torque vs Peñarol, y cuestionó un posible favorecimiento a Nacional: "No salgan a rescatarlos de nuevo"

Ruglio expresó que es "raro" que Torque haya puesto "seis suplentes" y luego "se apaga la luz en un estadio que se usa con luz varias veces por semana, y nunca se apaga"

8 de agosto de 2026 21:53 hs
Ignacio Ruglio&nbsp;

Ignacio Ruglio 

Foto: Gastón Britos/Focouy

En uno de sus tradicionales estados de WhatsApp, Ruglio postuló que ocurrieron cosas que entiende son raras, tanto antes del partido como en todo el proceso de su suspensión.

En primer lugar, aseguró que "las designaciones arbitrales" de la primera fecha del Clausura "fueron al menos raras", pero explicó que desde Peñarol decidieron mantenerse en "silencio" para "colaborar y no generar mal ambiente".

Luego, expresó que es "raro" que Torque haya puesto "seis suplentes" y luego "se apaga la luz en un estadio que se usa con luz varias veces por semana, y nunca se apaga".

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"Se suspende el partido y ya no se vuelve a apagar la luz. Raro", dijo como última duda el presidente carbonero.

El Estadio Charr&uacute;a en penumbras, antes de la suspensi&oacute;n del partido entre Montevideo City Torque y Pe&ntilde;arol

El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

Tras ello, Ruglio marcó que "ahora van a ganar tiempo otros equipos que no están tan armados aún", y dejó un mensaje en el que dio a entender que estarían favoreciendo a Nacional: "No salgan a rescatarlos de nuevo, ya alcanzó con lo del año pasado".

Fuentes de Peñarol indicaron a Referí que en el club existe "desconfianza" por la suspensión, ya que "el equipo viene en un buen momento" y piensan que les quieren colocar el partido "antes del clásico" ante Nacional del 30 de agosto, precisamente el miércoles 26. Esto se debe a que Torque juega los siguientes dos miércoles contra Tigre por los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que es el primer miércoles disponible para la disputa de este encuentro.

Trostchansky dijo que no quería "adjetivar" más sobre la suspensión, ya que debe enfocarse en "encontrar la manera de que Peñarol no sea perjudicado". "Uno no cree en brujas, pero como dice la frase, que las hay las hay".

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, indicó a Referí que la decisión sobre cuándo se jugará el partido se tomará este lunes.

Torque descartó la posibilidad del domingo por su partido en Sudamericana, y con la negativa de Peñarol a jugar el miércoles 26 todo indica a que ambos equipos buscarán que los cruces restantes de la fecha 1 se jueguen este domingo y lunes para que luego su encuentro sea el único del fin de semana siguiente, lo cual atrasaría el transcurso del Clausura.

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