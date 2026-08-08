El comunicado oficial del sanatorio sobre la muerte de Jorge Messi

Jorge Messi , padre de Lionel Messi , murió este sábado 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de la ciudad argentina de Rosario , donde permanecía internado. La institución médica confirmó el fallecimiento a través de un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, y expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos.

La institución también informó que no difundirá detalles sobre el cuadro médico que atravesaba ni sobre las circunstancias de su muerte, debido a las normas de protección de datos de los pacientes y al respeto por la privacidad.

El comunicado difundido por el Sanatorio Centro fue breve y estuvo centrado en confirmar oficialmente el fallecimiento. En el texto, la institución señaló que Jorge Messi murió durante la madrugada del sábado y acompañó a sus familiares en el momento de la despedida.

El mensaje fue firmado por Carlos Mackey, director médico del establecimiento rosarino. Además de informar el horario del fallecimiento, el profesional dejó expresadas las condolencias del sanatorio hacia la familia y las personas cercanas a Jorge Messi .

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Jorge Messi permanecía internado desde hacía varias semanas en Rosario. Su estado de salud había generado preocupación durante los últimos meses y también había sido mencionado en el contexto de la participación de Lionel Messi con la Selección argentina en el Mundial 2026.

Durante el debut del equipo ante Argelia, el capitán de la Albiceleste se emocionó después de marcar uno de sus goles. Luego del encuentro, el futbolista explicó que había atravesado "días difíciles" por una situación ajena a lo deportivo y agradeció el acompañamiento que había recibido de sus compañeros y de la delegación argentina.

La muerte de Jorge Messi fue confirmada también por entidades vinculadas al fútbol argentino, entre ellas la Liga Profesional de Fútbol y Newell's Old Boys.