Diego Forlán habló como DT de Uruguay: "Por la forma en que se está construyendo todo (en la selección), tarde o temprano los resultados van a llegar"

Diego Forlán , entrenador de la selección uruguaya sub 20 y de la mayor, habló por primera vez tras asumir como entrenador en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y recordó a su abuelo Nino Corazo , dos veces ganador de la Copa América como técnico de la celeste, se refirió a su proyecto para los próximos 10 meses con los combinados y el orgullo que siente.

Forlán debutará con la mayor en la próxima fecha FIFA. El jueves 24 de setiembre en un partido amistoso Japón y dirigirá hasta marzo al combinado absoluto, en forma interina.

Con la sub 20 trabaja desde el lunes y ya realizó su primera convocatoria tras se confirmado oficialmente como entrenador este jueves.

“ Después del Mundial 2014 no regresé al Complejo ”, comenzó explicando Forlán en una charla con AUFTV, en la primera entrevista que brindó tras su nombramiento oficial. “Llegar acá es un cúmulo de sensaciones y sentimientos espectaculares en este lugar, que es mi casa”, apuntó.

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Rápidamente Forlán destacó la forma en que cambió el lugar de entrenamiento de las selecciones.

“Ver la forma en que creció y la infraestructura que existe hoy,es espectacular. Desde que llegué aquí por primera vez siempre hubo avances, en la época del Maestro Tabárez se mejoró muchísimo, pero la calidad de instalaciones de ahora amerita para lo que es la selección, lo que pueden tener los juveniles, el femenino y la mayor. Cuidar y pensar todos los detalles para que todos los futbolistas estén de la mejor manera posible y que puedan rendir a su máximo nivel”, subrayó.

Diego Forlán en un entrenamiento de la selección uruguaya sub 20 Foto: AUF

Elogió la calidad y cantidad de canchas en las que está trabajando con la selección sub 20.

“Hoy tenemos una cantidad de canchas de primer nivel. Tener lugar para entrenar en nuestro invierno, o en las diferentes estaciones de lluvia en un espacio cerrado. Los vestuarios. Estamos en un nivel que es lo esperado para una selección como la selección uruguaya. Estoy muy contento de que el complejo haya avanzado en todo este tiempo”.

Reconoció que lo que le está tocando vivir con la selección “es un orgullo y un privilegio”, y agregó: “La oportunidad que me dan de volver a la selección, de dirigir la sub 20, de ser el técnico interino en los ocho partidos amistosos de la mayor. Fue en toda mi carrera un orgullo y un privilegio como jugador, ponerme la camiseta y cantar el himno. Luego lo viví como hincha, y también me emocionó. Imaginate ahora como entrenador. Es un orgullo enorme y estoy muy muy feliz”.

¿Qué te movió para aceptar este desafío? “Es la selección y en este tiempo no ejercí como entrenador porque no encontraba esa motivación o desafío que me entusiasmar para tomar la decisión. Cuando se dio la posibilidad de dirigir la sub 20 y los partidos amistosos de la mayor, no dudé. Son oportunidades que no se dan. Son muy difíciles, es para elegidos la oportunidad de dirigir a la selección de tu país y más a una con la historia de Uruguay. No lo dudé”.

Entonces, Forlán recordó una charla muy íntima que vivió recientemente: “El otro día, hablando con mi madre, cuando a veces cuesta parar y mirar el camino, hablábamos que mi abuelo dirigió en la selección. Cuando estábamos con el Maestro Tabárez, rompímos el récord de partidos invicto que mi abuelo Nino Corazzo había logrado con la selección, y como nieto rompía su récord. Hoy tener la posibilidad dirigir la mayor y la sub 20 y que en una misma familia el abuelo y el nieto estén dirigiendo, imaginate cómo se vive”.

Dijo que no habló con su abuelo sobre las historias del fútbol porque tenía “seis o siete años” cuando falleció. De todas formas, recordó: “Tengo muchas imágenes de estar con él, pero no de hablar de fútbol. Con mi abuela sí, porque vivió hasta 2002”.

¿Se imagina ganando la Copa América? “Cuando me tocó actuar como jugador y como entrenador, soñé con títulos, pero sabía que había que construir y trabajar para ello. Lo que logré en mi carrera como jugador no me lo tracé como objetivo en ningún comienzo de año. Fuimos partido a partido, trabajando y en la medida que se fueron dando las cosas empecé a ver más tangible alcanzar los objetivos. Y en eso me apoyo ahora, intentando disfrutar este momento espectacular, empezar a trabajar y ver cómo se dan las cosas”.

Diego Forlán y Santiago Espasandín en uno de los entrenamientos de la selección uruguaya sub 20 Foto: AUF

¿Qué te gustaría aportarle a las nuevas generaciones? “Continuar lo que se está haciendo aquí. Lamentablemente, el resultado del fútbol tiene eso. No es lineal. Uno más uno no es dos. Venimos de un Mundial en el que no logramos los resutlados esperados. No tuvimos la suerte de dar vuelta esos resultados y quedamos afuera del grupo, que no era lo que queríamos. Eso no tapa el trabajo que uno ve. La infraestructura que está en un primer nivel. La gente que trabaja aquí día a día en las diferentes áreas. La calidad de trabajo que se está haciendo. El fútbol tiene eso, cuando los resultados no se dan es difícil que la gente pueda entender que las cosas se están haciendo bien. Por el camino y por la forma en que se está construyendo todo (en la selección), tarde o temprano los resultados van a llegar".

Sobre el trabajo con la sub 20 dijo que aprovechará los tres entrenamientos por semana que tiene, de lunes a viernes, y a 45 días del Sudamericano de enero dispondrá de casi todo el plantel para completar la preparación.

En cuanto a la mayor, dijo que aprovechará los días en los que se encontrará con el grupo para trabajar. “Tener la posibilidad de elegir a los mejores, entrenarlos y dirigirlos es un privilegio enorme”, dijo.

Un mensaje para el hincha: “Agradecer el cariño que me demuestran en todo momento, en todas partes de Uruguay y en diferentes partes del mundo en donde me encuentro con uruguayos, y hoy que puedo dirigir la sub 20 y la mayor, es un orgullo que no me hubiera imaginado y tener esta oportunidad para mi es espectacular. Lo voy a hacer de la misma forma que lo hice en mi carrera para tratar de dejar a la selección lo más alto posible”.

El próximo lunes a la hora 14 Forlán brindará su primera conferencia de prensa en el Estadio Centenario.