Nacional está de luto: murió Miguel Ignomiriello, maestro de generaciones, descubridor de Juan Ramón Carrasco, Darío Pereyra y Hebert Revetria

Nacional y Estudiantes de La Plata de Argentina están de luto por lo que fue la muerte de Miguel Ignomiriello, extécnico de ambas instituciones, quien falleció este viernes en la vecina orilla a los 99 años.

Ignomiriello había llegado a los tricolores en 1974 y se hizo cargo del primer equipo hasta enero de 1975, pero lo más importante y lo que fue su legado fue el hecho de que fue un maestro de generaciones, quien siempre puso el ojo en la proyección de futbolistas juveniles.

De esa manera, y en lo que atañe a Nacional, fue el descubridor de futbolistas tremendos.

En Nacional, Miguel Ignomiriello fue quien desde la cantera del club, que entonces operaba en el Gran Parque Central, apareciera una generación tremenda, de la que luego se aprovecharía también la selección uruguaya.

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Entre otros de los futbolistas que descubrió y dirigió en juveniles se pueden nombrar a Juan Ramón Carrasco, Alfredo "Polilla" De los Santos, Alfonso Darío Pereyra, Hebert Revetria y Martín Artigas Taborda,

Trabajó dos años en Nacional, ya que en 1976 retornó a Argentina para dirigir a Independiente en la Copa Libertadores, pero su recuerdo perduró siempre.

Tanto fue así que en ocasión de un encuentro por el máximo torneo continental de clubes entre los tricolores y Estudiantes de La Plata jugado en abril de 2022 en el Gran Parque Central, fue homenajeado por la institución alba.

Sus inicios como formador fueron en Gimnasia y Esgrima La Plata en 1957 y en la década de 1960 dirigió a la Tercera división de Estudiantes que tenía entre otros a Juan Ramón Verón, Óscar Malbernat, Carlos Pachamé.