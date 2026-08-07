El problema que tiene Diego Aguirre en Peñarol con Abel Hernández para el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura, y la variante que tiene en mente

Peñarol entrena este viernes por la tarde en el único entrenamiento que tendrá luego de coronarse bicampeón del Torneo Intermedio del pasado miércoles por la noche en el Estadio Centenario luego de golear 5-1 a Wanderers, debido a que este jueves por las condiciones climáticas, apenas se pudo hacer algo. En todo ese ida y vuelta, ya este sábado a la hora 18.30 enfrentará a Montevideo City Torque jugando en el césped sintético del Estadio Charrúa por el inicio del Torneo Clausura, un rival muy complicado y que descansó mucho más.

El equipo de Diego Aguirre mejoró mucho en sus cuatro partidos jugados luego de lo que fue el Mundial 2026, de los que ganó tres y empató uno, contrastando claramente con lo que había sido su campaña antes de dicho torneo.

La figura de Leonel Jaime, con tres asistencias y un golazo justamente en esos cuatro compromisos, hizo levantar un nivel que Peñarol tenía guardado, además de la levantada de Abel Hernández, autor de cinco tantos en sus últimos cinco partidos.

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El equipo que piensa Diego Aguirre ante Montevideo City Torque

Peñarol retorna este viernes por la tarde a las prácticas pensando en el encuentro ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura.

Los aurinegros tienen claro que, luego de un muy mal primer semestre, tienen que apostar sí o sí a ganar este certamen y mantener la punta de la Tabla Anual, lo que seguramente les va a costar mucho, más allá de este gran momento en la actualidad.

En ese contexto y según informaron distintas fuentes a Referí, Diego Aguirre busca poner lo mejor en este partido ante el conjunto celeste que, además, es el único uruguayo que permanece en copas internacionales.

Brian Barboza en el encuentro entre Peñarol y Cerro Largo Foto: Peñarol

Hay dos temas en los que trabaja el cuerpo técnico de Peñarol. El primero de ellos es el retorno del juvenil Brian Barboza al lateral derecho. Si bien ya estaba en los planes, la lesión de Franco Romero ante Wanderers, lleva a repensarlo aún más y este viernes el DT de los carboneros se decidirá.

El otro punto importante en el que piensa Aguirre respecto a los titulares, es la presencia o no de Abel Hernández.

Por un lado, su nivel es excelente y está en su mejor momento del año, pero por el otro, es arriesgado que juegue en cancha de césped sintético con la rodilla en la que trabajó durante todo el semestre pasado tras su lesión el 17 de enero, cuando volvió al club, en un amistoso ante River Plate argentino en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Abel Hernández festeja su gol ante Cerro Largo Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Según una de las fuentes confirmó a Referí, Aguirre aún no lo descartó, pero no está claro si podrá jugar de titular, estar convocado para poder ingresar en un momento del segundo tiempo, o definitivamente dejarlo fuera de la convocatoria.

Por eso, este viernes, no es un día más en la concentración de Peñarol, porque su entrenador deberá tomar resoluciones importantes.