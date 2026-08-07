¿Qué equipo será campeón del Torneo Clausura? Lo que dijo la Inteligencia Artificial, que dio un "claro favorito" y otros candidatos

El Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 se pone en marcha este viernes con el arranque de la primera fecha, en la que comenzará a disputarse el certamen que cierra la temporada con el título en juego y la definición de los tres descensos.

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En la previa, Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de la red social X, Grok, qué equipo será campeón del Torneo Clausura 2026 del fútbol uruguayo y cuál es el favorito y los candidatos.

”Peñarol es el claro favorito para el Torneo Clausura 2026, aunque el certamen recién arranca (primera fecha el 7-10 de agosto de 2026) y aún no hay partidos jugados.

Así se juega la primera fecha del Torneo Clausura, con Peñarol en el Charrúa y Nacional de local; mirá partidos, horarios, jueces y más detalles

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Peñarol acaba de ganar el Torneo Intermedio 2026 (goleó 5-1 a Montevideo Wanderers en la final, con gran actuación del argentino Leonel Jaime, a préstamo desde River).

Peñarol Foto: Gastón Britos/Focouy

En la Tabla Anual (Apertura + Intermedio, actualizada al cierre del Intermedio):

Peñarol 43 pts

Deportivo Maldonado 41

Racing 41

Luego Montevideo City Torque, Nacional y Wanderers con 35, Albion 34, etc.

El Clausura (15 fechas, ida, localías invertidas respecto al Apertura) define al otro semifinalista del campeonato uruguayo: el campeón del Clausura juega semifinal contra Racing (campeón del Apertura), y el ganador enfrenta al líder de la Tabla Anual en la final (si no coinciden).

Favorito y principales candidatos

Favorito: Peñarol. Llega con el mejor momento, título reciente, liderazgo en la anual, elenco competitivo (dirigido por Diego Aguirre, con figuras como Matías Arezo, Abel Hernández y el aporte de Jaime) y la tradición de pelear todos los torneos cortos. Es el equipo que más se menciona como el que “llega afilado”.

Principales candidatos:

Nacional: Siempre es candidato por plantel, hinchada e historia. Está un poco atrás en puntos y forma relativa, pero puede despertar en el Clausura.

Luis Mejía Foto: Dante Fernández/Focouy

Racing: Campeón del Apertura, sólido y con confianza. Buscará revalidar el título corto.

Deportivo Maldonado: La gran sorpresa de la temporada hasta ahora (2.º en la anual). Es un candidato real si mantiene el nivel.

Otros con chances de pelear arriba o sorprender: Montevideo Wanderers (finalista del Intermedio), Montevideo City Torque, Liverpool o Albion (si mantienen regularidad).

En el fútbol uruguayo los torneos cortos son parejos y cualquier equipo de la mitad de arriba puede pelear, pero el peso de la historia, el plantel y el momento actual apuntan a Peñarol como el más fuerte para llevarse el Clausura. El clásico Peñarol-Nacional (previsto en una de las primeras fechas) será clave para el ánimo de ambos".

Federico Varese Foto: Dante Fernández/Focouy

¿En que se basa para su análisis? Lo que dijo la IA:

“Me baso principalmente en estos datos objetivos y de contexto al 7 de agosto de 2026, cuando el Torneo Clausura recién arranca (primera fecha en curso/inicia hoy):

Momento y título reciente

Peñarol acaba de ganar el Torneo Intermedio 2026 de forma contundente: 5-1 a Montevideo Wanderers en la final (5 de agosto). Llegó con muy buen nivel, goleó en la última fecha del Intermedio (3-0 a Cerro Largo) y tiene confianza alta. Ese impulso inmediato es un factor fuerte en torneos cortos uruguayos.

Tabla Anual (acumulada)

Al cierre del Intermedio:

Peñarol: 43 puntos (líder en solitario)

Deportivo Maldonado y Racing: 41 puntos cada uno

Luego Montevideo City, Nacional y Wanderers con 35

Liderar la anual da ventaja psicológica y muestra mayor regularidad a lo largo de la temporada (Apertura + Intermedio).

Plantel y cuerpo técnico

Técnico: Diego Aguirre (experiencia y manejo de planteles grandes).

Figuras en forma: Matías Arezo, Abel Hernández y el argentino Leonel Jaime (a préstamo desde River), que fue determinante en la final del Intermedio.

Elenco competitivo y con profundidad, típico de Peñarol cuando pelea títulos.

Contexto del torneo y rivales

Racing es campeón del Apertura y sólido, pero Peñarol llegó mejor al final del Intermedio.

Nacional siempre es candidato por historia y plantel, pero está más atrás en puntos y no llegó tan afilado al cierre del Intermedio.

Deportivo Maldonado es la sorpresa positiva de la temporada (muy cerca en la anual), pero históricamente le cuesta más sostener el nivel en un Clausura completo frente a los “grandes”.

Los torneos cortos uruguayos son parejos, pero el peso de la historia + momento actual favorece al Carbonero.

Limitaciones del pronóstico

No es una predicción infalible: el Clausura tiene 15 fechas, hay clásico Peñarol-Nacional pronto, lesiones, arbitrales y sorpresas (como ya pasó con Racing en el Apertura). Es un favoritismo basado en forma actual + tabla + plantel, no una certeza. Si Peñarol tropieza al inicio o Nacional/Racing/Maldonado arrancan mejor, el panorama puede cambiar rápido.

En resumen: título reciente + liderazgo de la anual + momento del equipo es la base principal del favoritismo".