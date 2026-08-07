Carlos Manta, dirigente de la AUF, en Quedó Picando: Diego Forlán "es uno de los candidatos firmes" a seguir en la selección uruguaya, y por qué Broli no llegó al cargo

El dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Carlos Manta , dijo que Diego Forlán "es uno de los candidatos firmes" a seguir como DT de la selección uruguaya luego de que finalice su contrato a mediados de 2027, y explicó por qué Marcelo Broli no asumió el cargo en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Al exjugador y entrenador le preguntaron cuál era su opinión sobre Forlán, oficializado como nuevo DT de la selección uruguaya mayor y sub 20 este jueves, y respondió que "es el técnico para Uruguay" y espera que "hoy y que por un tiempo largo lo sea".

"Tiene un apellido muy pesado, muy fuerte. En cien años hubieron dos jugadores que fueron elegidos como el mejor , uno fue en el 24, no me acuerdo quién era, y el otro fue Diego. Eso para las generaciones de ahora pesa mucho" , expresó Manta, que entiende que Forlán "está actualizado" con la juventud de hoy en día.

"Tiene una gran humildad, y es un jugador de raza porque el abuelo fue de raza, el padre fue de raza, el hermano fue de raza y si queremos tener un vestuario acogedor que nos brinde calor humano, de sentirse bien, porque cada uno en el trabajo se quiere sentir bien, creo que lo vamos a tener. Además es una persona extremadamente inteligente", agregó.

La selección uruguaya anunció oficialmente a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la mayor y la sub 20, días después de comenzar a trabajar en el Complejo Celeste

Diego Forlán, nuevo entrenador de la selección uruguaya Foto: AUF

Al dirigente también le consultaron si van a juzgar a Forlán por los resultados, y aunque reconoció que "el resultado ayuda muchísimo en todo y más en el fútbol", expresó que se enfocarán en "la evolución y el trabajo", ya que no se puede medir "si sirve o no sirve por cosas puntuales".

"Si Diego logra, primero, estamos hablando un técnico de la sub 20 hoy, clasificar al Mundial, y tenemos dos partidos en Asia con Japón y Corea y vemos que hay trabajo, que hay desarrollo, que hay una mentalización diferente, no me interesa el resultado. Lo que me interesa es el futuro que vamos a encontrar para una Copa América. Esa es mi posición", expresó.

En ese sentido, Manta remarcó que Forlán "es uno de los candidatos firmes" para mantenerse como técnico de la selección mayor luego de que finalice su actual contrato, y enfatizó que "estar adentro siempre es mejor que estar afuera".

¿Por qué Marcelo Broli no llegó a la selección uruguaya?

Durante la conversación sobre Forlán, Carlos Manta también explicó por qué no asumió en ese rol Marcelo Broli, el entrenador campeón del mundo sub 20 con Uruguay al que la AUF había ido a buscar en primer lugar.

"Nosotros fuimos a buscar a Broli, pero él dice: 'No, yo solo para primera'. Bueno, para primera no. Porque si estamos para trabajar en primera es si vos aceptás estas condiciones, pero él no aceptó esas condiciones. Él hizo un programa precioso, divino, pero nosotros hoy necesitamos un técnico para la sub 20", explicó Manta.

El dirigente reconoció que estaban "deseosos" de que Broli asumiera el cargo no solo por sus cualidades, sino porque también iban a reunir al mismo cuerpo técnico que logró el Mundial Sub 20 de 2023, pero "él decía que él no iba a dirigir la sub 20".

"Entonces tomamos la decisión de Diego, que necesitábamos un técnico para la sub 20 y para los partidos que tenemos ahora por fecha FIFA, nada más", sentenció.

Marcelo Broli durante los festejos con la sub 20 por la obtención del Mundial Inés Guimaraens

El día que Carlos Manta comenzó a creer en sí mismo y la famosa charla de Tacuarembó

Durante la entrevista con Quedó Picando Manta también tuvo tiempo para contar diversas anécdotas de su extensa carrera en el fútbol, entre ellas la del momento en el que comenzó a creer en si mismo, cuando era arquero de Miramar Misiones.

"Nosotros siempre salíamos con unos amigos y los matrimonios, y un día íbamos a ir al restaurant Buzón. Ese día me toca jugar contra Nacional y tuve la equivocación de atajar muchísimo, empatamos, y me dan como el jugador del partido. Más que contento, no te imaginas, pero siempre me faltaba autoestima", comenzó a contar Manta.

Al llegar al restaurante, el hoy dirigente relató que el mozo llegó y le dijo: "Tenemos a la figura de la etapa, le mandan esta botella de vino". "Ahí la autoestima que estaba muy baja empezó a elevarse y me cambió la vida, muchas cosas, me cambió mi forma de ser", valoró.

Tiempo después Manta le confesó a un amigo que estaba en esa reunión que esa botella de vino le cambió la vida, y el amigo le admitió: "Te habíamos hecho una broma, la pagamos nosotros". "Yo me la creí. Si no me lo hubiera creído, yo estaba trabajando ocho horas en algún lado", expresó entre risas.

Luego también habló de su famosa charla al plantel de Tacuarembó que se emitió en el programa La Redonda de VTV, recordada entre otras cosas porque el entonces entrenador le preguntó al nigeriano Audu Mohammed: "¿Usted dejaría a su novia por mí?" (el jugador le respondió que "depende"). Ese día Tacuarembó venció 3-0 a Nacional en el Estadio Goyenola, lo que le dio un envión de fama a Manta.

El dirigente recordó que el productor del programa lo llamó varios días antes porque le había llegado que hacía "charlas muy particulares", y le propuso grabar una charla para la TV.

"Ahí me apichoné un poco", reconoció Manta, que no le dio el ok al productor. Sin embargo, cuando llegó el día del partido se encontró con que el canal había instalado todo en el vestuario para la grabación. Finalmente fueron los jugadores los que dieron el visto bueno para que se hiciera el video.

Según Manta, la difusión de su charla lo llevó a realizar charlas motivacionales en distintas partes del mundo: "Un plantel, un grupo de personas que tienen que formar un equipo, es como cualquier trabajo, es decir, se prestaba para un tema motivacional. Después mucha gente me llamaba porque se ve que toqué muchos resortes, que mucha gente se sintió identificada".