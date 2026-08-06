La negociación de Nacional por Kike Olivera está caída por diferencias con Gremio, pero el tricolor club logró recomponer el vínculo tras la molestia de los gaúchos

La negociación de Nacional para fichar al delantero Christian “Kike” Olivera está en estos momentos caída, según confirmaron fuentes tricolores a Referí este jueves en horas de la tarde.

La llegada del extremo está complicada al tratarse de un movimiento a tres partes ya que está cedido a Bahia, con el que los albos ya tendrían un acuerdo para cortar el préstamo, pero restaba llegar a un trato con Gremio de Porto Alegre, el club dueño de su ficha.

Para que salga de Bahia, finalizando el préstamo que tenía hasta fin de año, Nacional acordó pagar unos US$ 200.000 a dicho club.

Restaba definir el acuerdo con Gremio , que en principio quería transferir a Olivera por US$ 2.000.000, con lo que pagaría parte del fichaje del delantero a Los Ángeles FC de Estados Unidos.

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Pero los tricolores pretendían un préstamo y luego completar ese pago en base a bonos por resultados que alcance el delantero.

En Gremio no están afín con esa propuesta y al no haber un acercamiento entienden que la negociación está caída, según informan medios brasileños este jueves, los que agregan que Kike seguirá en Bahia hasta fin de año.

Luego, el atacante regresará a la institución dueña de su ficha, con la que tiene contrato hasta fines de 2027.

Malestar en Gremio

En el club de Porto Alegre hubo malestar con Nacional y analizaron denunciar al tricolor a la FIFA por asedio para quedarse con Olivera, por quien ya habían ido en el período de pases anterior, cuando los gaúchos decidieron cederlo a Bahia.

El atacante también ha manifestado su intención de llegar a los tricolores, tanto en aquel momento como en el actual período de pases.

Pese a la tensión, desde Nacional confirmaron a Referí que solucionaron el tema del malestar del club gaúcho.