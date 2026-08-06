Alertas naranja y amarilla de Inumet por vientos muy fuertes y persistentes asociados a la llegada de un ciclón extratropical

Para las 18:00 de este jueves, sin embargo, rigen una naranja y otra amarilla por vientos muy fuertes y persistentes, asociados a la posible llegada de un ciclón extratropical que había sido advertido por Inumet para el sur del Río Negro, en particular las zonas costeras.
En el caso de la alerta roja del gobierno, las principales localidades alcanzadas (y otras "circundantes") son:
Canelones: Estación Atlántida, Estación La Floresta.
Maldonado: Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solis, San Carlos.
Rocha: 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha.
Esta alerta roja rige desde las 21:00 del jueves y hasta las 04:00 del viernes.
En el caso de las alertas meteorológicas de Inumet, estas rigen hasta las 06:00 del viernes o hasta que se comuniquen cambios.
En las zonas alcanzadas por la alerta naranja se esperan vientos sostenidos desde el sur con velocidades que irán entre los 60 y 80 kilómetros por hora, pero rachas que podrían alcanzar los 90 y 120 kilómetros por hora, o "puntualmente superiores".
En el caso de las localidades alcanzadas por la alerta amarilla, se esperan vientos fuertes y persistentes, con velocidades que irán entre los 50 y 60 kilómetros por hora, y rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.
Inumet había advertido que el ciclón extratropical tendría su peor parte sobre la noche del jueves y madrugada del viernes, momento para el cual se esperaban las rachas de viento más significativas.
Alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes desde las 18:00 hasta las 06:00
Canelones: todo el departamento.
Cerro Largo: Lago Merín.
Durazno: Sarandí del Yí.
Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: todo el departamento.
Maldonado: todo el departamento.
Montevideo: todo el departamento.
Rocha: todo el departamento.
San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.
Alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes desde las 18:00 hasta las 06:00
Cerro Largo: todo el departamento.
Colonia: todo el departamento.
Durazno: todo el departamento.
Flores: todo el departamento.
Florida: Cerro Chato y Goñi.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Santa Catalina.
Tacuarembó: Caraguatá, Cerro Chato, Las Toscas, Paso de los Toros, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla y Santa Clara de Olimar.