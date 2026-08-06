Alertas naranja y amarilla de Inumet por vientos muy fuertes y persistentes asociados a la llegada de un ciclón extratropical

Este jueves el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) cesó una alerta naranja y otra amarilla que había emitido más temprano por tormentas fuertes y lluvias.

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Para las 18:00 de este jueves, sin embargo, rigen una naranja y otra amarilla por vientos muy fuertes y persistentes , asociados a la posible llegada de un ciclón extratropical que había sido advertido por Inumet para el sur del Río Negro, en particular las zonas costeras.

A pesar de estas advertencias, que refieren exclusivamente a los fenómenos meteorológicos y sus probabiliadades, el gobierno resolvió decretar la alerta roja en algunas zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha , con el objetivo de limitar la movilidad y atenuar los daños que pudiera traer este fenómeno.

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En el caso de la alerta roja del gobierno, las principales localidades alcanzadas (y otras "circundantes") son:

Canelones: Estación Atlántida, Estación La Floresta.

Maldonado: Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solis, San Carlos.

Rocha: 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha.

Esta alerta roja rige desde las 21:00 del jueves y hasta las 04:00 del viernes.

En el caso de las alertas meteorológicas de Inumet, estas rigen hasta las 06:00 del viernes o hasta que se comuniquen cambios.

En las zonas alcanzadas por la alerta naranja se esperan vientos sostenidos desde el sur con velocidades que irán entre los 60 y 80 kilómetros por hora, pero rachas que podrían alcanzar los 90 y 120 kilómetros por hora, o "puntualmente superiores".

En el caso de las localidades alcanzadas por la alerta amarilla, se esperan vientos fuertes y persistentes, con velocidades que irán entre los 50 y 60 kilómetros por hora, y rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Inumet había advertido que el ciclón extratropical tendría su peor parte sobre la noche del jueves y madrugada del viernes, momento para el cual se esperaban las rachas de viento más significativas.

Alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes desde las 18:00 hasta las 06:00

Canelones: todo el departamento.

Cerro Largo: Lago Merín.

Durazno: Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: todo el departamento.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

Alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes desde las 18:00 hasta las 06:00

Cerro Largo: todo el departamento.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: todo el departamento.

Flores: todo el departamento.

Florida: Cerro Chato y Goñi.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Santa Catalina.

Tacuarembó: Caraguatá, Cerro Chato, Las Toscas, Paso de los Toros, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla y Santa Clara de Olimar.